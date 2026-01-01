ErsatzTV er en open source-selvhostet platform, der omdanner et personligt mediebibliotek — Plex, Jellyfin, Emby eller lokale filer — til live, specialplanlagte tv-kanaler med en ægte elektronisk programguide. Kanaler streames som M3U/HLS-afspilningslister, som enhver IPTV-kompatibel klient kan indstille sig på: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-tv'er, set-top-bokse og mobilapps.

Selvhosting af ErsatzTV på din egen VPS giver dig en privat klassisk kabel-erstatning, der udelukkende er bygget af medier, du allerede ejer, uden at abonnere på en streamingtjeneste eller blive afbrudt af reklamer. Planlæg tematiske maratoner, nyheds-lignende rotationer, musikvideo-kanaler eller børneprogramblokke, og se dem derefter på enhver enhed, der understøtter IPTV.