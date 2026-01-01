Implementer ErsatzTV med enkeltklikinstallation
Selvhostet IPTV-server, der omdanner et personligt mediebibliotek til tilpassede 24/7 live tv-kanaler med en elektronisk programguide.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ErsatzTV
ErsatzTV er en open source-selvhostet platform, der omdanner et personligt mediebibliotek — Plex, Jellyfin, Emby eller lokale filer — til live, specialplanlagte tv-kanaler med en ægte elektronisk programguide. Kanaler streames som M3U/HLS-afspilningslister, som enhver IPTV-kompatibel klient kan indstille sig på: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart-tv'er, set-top-bokse og mobilapps.
Selvhosting af ErsatzTV på din egen VPS giver dig en privat klassisk kabel-erstatning, der udelukkende er bygget af medier, du allerede ejer, uden at abonnere på en streamingtjeneste eller blive afbrudt af reklamer. Planlæg tematiske maratoner, nyheds-lignende rotationer, musikvideo-kanaler eller børneprogramblokke, og se dem derefter på enhver enhed, der understøtter IPTV.
Vigtige funktioner i ErsatzTV
Tilpassede 24/7-kanaler
Byg et vilkårligt antal livekanaler ved at kombinere samlinger, afspilningslister og planlægningsregler til døgnet rundt-streams.
IPTV- og EPG-output
Vis kanaler som M3U-afspilningslister med en komplet XMLTV elektronisk programguide, så enhver IPTV-klient kan indstille sig som kabel-tv.
Plex / Jellyfin / Emby
Tilslut direkte til eksisterende medieserverbiblioteker eller scan lokale mapper, så de samme medier driver VOD-apps og dine tv-kanaler.
Hardwaretranskodning
Valgfri NVENC, QSV, VAAPI, AMF og VideoToolbox-acceleration for at holde CPU-forbruget håndterbart, mens der serveres livestreams.
Vandmærker og bumpere
Overlejre kanalvandmærker, indsætte bumpers og introer, og afbryde programmeringen med tilpassede interstitials for en ægte kanalfølelse.
Musikvideokanaler
Mix musikvideoer og lyd i kronologiske eller tematiske kanaler, komplet med cover-art-visning og metadata-drevet planlægning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ErsatzTV
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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