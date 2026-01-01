Udrul LMS med enkeltklikinstallation
Letvægts selvhostet musikstreamingserver med en Subsonic-kompatibel API til enhver musikklient.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LMS
LMS (Lightweight Music Server) er en open source, selvhostet musikstreamingserver skrevet i C++, der eksponerer dit personlige musikbibliotek via en hurtig web-brugerflade og en Subsonic-kompatibel API. Den indekserer en mappe med lydfiler, udtrækker metadata og cover art og lader dig streame fra enhver browser eller en af de snesevis af mobil- og desktop-apps, der allerede understøtter Subsonic-protokollen.
Selvhosting af LMS på din egen VPS holder din musiksamling og lyttehistorik inden for din egen infrastruktur i stedet for en streaming-SaaS, der udvinder lytterdata. C++-runtime er lille nok til at passe på beskedne VPS-planer, og Subsonic API'en betyder, at eksisterende foretrukne klienter som substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music og play:Sub fungerer ud af boksen uden at skulle skrive brugerdefinerede integrationer.
Vigtige funktioner i LMS
Subsonic-kompatibel API
Fungerer med det brede økosystem af Subsonic-klienter på iOS, Android, macOS, Windows og Linux uden en brugerdefineret adapter.
Smarte anbefalinger
Bygger klynger af lignende kunstnere og numre ud fra tags og lyttehistorik for at drive automatisk afspilning, radiotilstand og opdagelse.
Last.fm scrobbling
Scrobbler sender afspilninger til Last.fm eller selvhostede alternativer som Maloja, og bevarer en samlet lyttehistorik på tværs af enheder.
Multibrugerkonti
Hver bruger får sine egne afspilningslister, bedømmelser, lyttehistorik og stjernemarkerede numre, mens de deler det samme underliggende bibliotek.
Skrivebeskyttet biblioteksmontering
Musikmappen er monteret skrivebeskyttet, så serveren ikke ved et uheld kan ændre dine lydfiler under scanninger eller transkodning.
Letvægts C++-kerne
Kompileret C++ dæmon plus SQLite forbliver lille på disk og i hukommelse, hvilket giver plads til resten af dine selvhostede tjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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