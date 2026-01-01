LMS (Lightweight Music Server) er en open source, selvhostet musikstreamingserver skrevet i C++, der eksponerer dit personlige musikbibliotek via en hurtig web-brugerflade og en Subsonic-kompatibel API. Den indekserer en mappe med lydfiler, udtrækker metadata og cover art og lader dig streame fra enhver browser eller en af de snesevis af mobil- og desktop-apps, der allerede understøtter Subsonic-protokollen.

Selvhosting af LMS på din egen VPS holder din musiksamling og lyttehistorik inden for din egen infrastruktur i stedet for en streaming-SaaS, der udvinder lytterdata. C++-runtime er lille nok til at passe på beskedne VPS-planer, og Subsonic API'en betyder, at eksisterende foretrukne klienter som substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music og play:Sub fungerer ud af boksen uden at skulle skrive brugerdefinerede integrationer.