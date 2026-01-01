Op til 70% rabat på LMS

Udrul LMS med enkeltklikinstallation

Letvægts selvhostet musikstreamingserver med en Subsonic-kompatibel API til enhver musikklient.

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40,99kr./md.
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Udrul LMS med enkeltklikinstallation

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med LMS

LMS (Lightweight Music Server) er en open source, selvhostet musikstreamingserver skrevet i C++, der eksponerer dit personlige musikbibliotek via en hurtig web-brugerflade og en Subsonic-kompatibel API. Den indekserer en mappe med lydfiler, udtrækker metadata og cover art og lader dig streame fra enhver browser eller en af de snesevis af mobil- og desktop-apps, der allerede understøtter Subsonic-protokollen.

Selvhosting af LMS på din egen VPS holder din musiksamling og lyttehistorik inden for din egen infrastruktur i stedet for en streaming-SaaS, der udvinder lytterdata. C++-runtime er lille nok til at passe på beskedne VPS-planer, og Subsonic API'en betyder, at eksisterende foretrukne klienter som substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music og play:Sub fungerer ud af boksen uden at skulle skrive brugerdefinerede integrationer.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i LMS

Subsonic-kompatibel API

Fungerer med det brede økosystem af Subsonic-klienter på iOS, Android, macOS, Windows og Linux uden en brugerdefineret adapter.

Smarte anbefalinger

Bygger klynger af lignende kunstnere og numre ud fra tags og lyttehistorik for at drive automatisk afspilning, radiotilstand og opdagelse.

Last.fm scrobbling

Scrobbler sender afspilninger til Last.fm eller selvhostede alternativer som Maloja, og bevarer en samlet lyttehistorik på tværs af enheder.

Multibrugerkonti

Hver bruger får sine egne afspilningslister, bedømmelser, lyttehistorik og stjernemarkerede numre, mens de deler det samme underliggende bibliotek.

Skrivebeskyttet biblioteksmontering

Musikmappen er monteret skrivebeskyttet, så serveren ikke ved et uheld kan ændre dine lydfiler under scanninger eller transkodning.

Letvægts C++-kerne

Kompileret C++ dæmon plus SQLite forbliver lille på disk og i hukommelse, hvilket giver plads til resten af dine selvhostede tjenester.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre LMS

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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