Udrul ArangoDB med enkeltklikinstallation.
Native multi-model-database, der understøtter grafer, dokumenter og nøgle-værdi-data gennem et enkelt samlet forespørgselssprog.
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Hvad du kan bygge med ArangoDB
ArangoDB er en open source, naturlig multimodeldatabase, der håndterer grafer, dokumenter og nøgle-værdi-data inden for en enkelt motor. I modsætning til specialiserede databaser, der låser dig fast til én datamodel, lader ArangoDB dig blande modeller i en enkelt forespørgsel ved hjælp af AQL (ArangoDB Query Language), hvilket eliminerer omkostningerne ved at vedligeholde separate systemer til forskellige datatyper.
At hoste ArangoDB selv giver dig fuld kontrol over dine data, skema og ydelsesoptimering uden licensgebyrer eller brugsbegrænsninger. Dens indbyggede webgrænseflade tilbyder visuel grafudforskning, forespørgselsudførelse, samlingsstyring og serverovervågning uden yderligere værktøjer.
Vigtige funktioner i ArangoDB
Multimodelforespørgsler
Forespørg på grafer, dokumenter og nøgle-værdi-data samlet i én enkelt AQL-forespørgsel uden at sammenføje på tværs af separate databaser.
Graftraversering
Gennemgå relationer på tværs af millioner af forbundne noder med indbyggede grafalgoritmer, herunder korteste vej, k-korteste veje og mønstermatchning.
Indbygget Web UI
Administrer samlinger, kør forespørgsler, visualiser grafer, og overvåg serverpræstation fra et browser-tilgængeligt dashboard på port 8529.
Fleksibelt skema
Opbevar skemaløse JSON-dokumenter eller håndhæv en samlingsspecifik struktur, der tilpasser sig skiftende datakrav uden migrationer.
AQL Power
ArangoDB Query Language kombinerer grafgennemløb, dokumentfiltrering og aggregeringer i en udtryksfuld, læsbar syntaks tæt på SQL.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ArangoDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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