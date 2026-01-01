ArangoDB er en open source, naturlig multimodeldatabase, der håndterer grafer, dokumenter og nøgle-værdi-data inden for en enkelt motor. I modsætning til specialiserede databaser, der låser dig fast til én datamodel, lader ArangoDB dig blande modeller i en enkelt forespørgsel ved hjælp af AQL (ArangoDB Query Language), hvilket eliminerer omkostningerne ved at vedligeholde separate systemer til forskellige datatyper.

At hoste ArangoDB selv giver dig fuld kontrol over dine data, skema og ydelsesoptimering uden licensgebyrer eller brugsbegrænsninger. Dens indbyggede webgrænseflade tilbyder visuel grafudforskning, forespørgselsudførelse, samlingsstyring og serverovervågning uden yderligere værktøjer.