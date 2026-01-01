Screego er en open source-skærmdelingsserver, der lader teams samarbejde eksternt uden at dirigere følsomt skærmindhold gennem en tredjeparts-SaaS. Den bruger WebRTC til lav-latency streaming og inkluderer en TURN-relæserver, så forbindelser lykkes gennem restriktive virksomhedsfirewalls og symmetrisk NAT — hvilket eliminerer den mest almindelige årsag til, at skærmdeling mislykkes i andre værktøjer.

Implementering af Screego på din egen VPS giver dig et permanent skærmdelingsendepunkt under din fulde kontrol. Ingen mødekapacitetsgrænser, ingen abonnementsomkostninger pr. vært og ingen tredjepartsadgang til det indhold, der deles. Deltagere tilslutter sig via enhver moderne browser uden behov for plugins eller downloads.