Installer Screego med enkeltklikinstallation
Selvhostet skærmdelingsserver med et indbygget TURN-relæ for pålidelige WebRTC-forbindelser gennem enhver firewall.
Vælg en VPS-pakke til Screego
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Screego
Screego er en open source-skærmdelingsserver, der lader teams samarbejde eksternt uden at dirigere følsomt skærmindhold gennem en tredjeparts-SaaS. Den bruger WebRTC til lav-latency streaming og inkluderer en TURN-relæserver, så forbindelser lykkes gennem restriktive virksomhedsfirewalls og symmetrisk NAT — hvilket eliminerer den mest almindelige årsag til, at skærmdeling mislykkes i andre værktøjer.
Implementering af Screego på din egen VPS giver dig et permanent skærmdelingsendepunkt under din fulde kontrol. Ingen mødekapacitetsgrænser, ingen abonnementsomkostninger pr. vært og ingen tredjepartsadgang til det indhold, der deles. Deltagere tilslutter sig via enhver moderne browser uden behov for plugins eller downloads.
Vigtige funktioner i Screego
Indbygget TURN Relay
Screego inkluderer en TURN/STUN-server, så WebRTC-forbindelser lykkes gennem virksomhedsfirewalls og symmetrisk NAT uden at kræve en ekstern relætjeneste.
Pluginfri deltagelse
Seere tilslutter sig rum via et delt link i enhver moderne browser – ingen udvidelse, klientdownload eller kontoregistrering påkrævet.
Flere samtidige rum
Kør et vilkårligt antal uafhængige skærmdelingssessioner samtidigt, hver med sit eget invitationslink og isolerede stream.
Ingen kapacitetsgrænser
Host ubegrænsede sessioner med ubegrænsede deltagere – kapaciteten bestemmes af dine VPS-ressourcer, ikke et prisniveau.
Prometheus-metrikker
Eksponer et /metrics-endepunkt til Prometheus-skrabning for at spore aktive rum, TURN-forbindelser og relæbåndbredde over tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Screego
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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