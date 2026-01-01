Posterr er en open source Node.js-applikation, der efterligner de digitale opslagstavler, der findes i biograffoyerer.

Den læser den aktuelle status for din Plex Media Server og viser den titel, der afspilles i øjeblikket, on-demand-valg fra udvalgte biblioteker og kommende udgivelser hentet fra Sonarr, Radarr og Readarr.

Hosting af Posterr selv på en VPS holder skærmen altid tilgængelig fra enhver browser, telefon, tablet, Fire Stick eller vægmonteret skærm – uden at være afhængig af, at en hjemmecomputer er tændt. Den forbinder til Plex og arr-stacken over netværket, så den fungerer, uanset om dine medietjenester kører på den samme VPS eller på en fjern hjemmeserver.