Implementer Posterr med et-klik installation
Digital skiltning med 'nu afspiller'-plakater, der forvandler enhver browser til en biograf-lignende skærm til Plex-biblioteker.
Vælg en VPS-pakke til Posterr
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Posterr
Posterr er en open source Node.js-applikation, der efterligner de digitale opslagstavler, der findes i biograffoyerer.
Den læser den aktuelle status for din Plex Media Server og viser den titel, der afspilles i øjeblikket, on-demand-valg fra udvalgte biblioteker og kommende udgivelser hentet fra Sonarr, Radarr og Readarr.
Hosting af Posterr selv på en VPS holder skærmen altid tilgængelig fra enhver browser, telefon, tablet, Fire Stick eller vægmonteret skærm – uden at være afhængig af, at en hjemmecomputer er tændt. Den forbinder til Plex og arr-stacken over netværket, så den fungerer, uanset om dine medietjenester kører på den samme VPS eller på en fjern hjemmeserver.
Vigtige funktioner i Posterr
Afspilningsvisning
Viser live film-, tv- og musikplakater med spilletid, studie, indholdsvurdering og en transkodningsbevidst statuslinje.
Kommer snart-slides
Henter kommende film fra Radarr, episoder og sæsonpremierer fra Sonarr, og nye bøger fra Readarr.
On-Demand biblioteksudvalg
Roterer tilfældige titler fra valgte Plex-biblioteker, så skærmen forbliver interessant, selv når intet streamer.
Multiskærmsklar
Skalerer automatisk fra 320px op til 4K, understøtter portræt- eller landskabsformat og inkluderer en sleep-timer med CEC-skærmkontrol.
Tilpassede slides og temaer
Indsæt dine egne billeder, baggrundskunst og temaer, eller indlejre eksterne websider som yderligere roterende slides.
Trivia og Awtrix
Kør en indbygget filmquiz mellem slides, og spejl nuværende afspilningsdata til Awtrix LED-matrixskærme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Posterr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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