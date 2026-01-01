Installer ZNC med et-klik installation.
Altid-aktiv IRC-bouncer, der holder dig forbundet til IRC-netværk 24/7 og genspiller uafhentede beskeder.
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Hvad du kan bygge med ZNC
ZNC er en avanceret IRC-bouncer (også kaldet en BNC), der opretholder en vedvarende forbindelse til IRC-netværk på dine vegne. Den logger beskeder, mens du er offline, afspiller dem, når du genopretter forbindelse, og lader dig oprette forbindelse fra flere IRC-klienter til den samme identitet samtidigt. Efter mere end 15 års udvikling forbliver ZNC de facto-standarden for selvhostede IRC-bouncere.
Selvhosting af ZNC på en VPS giver dig en stabil, altid-online IRC-tilstedeværelse med fuld loghistorik, modulære plugins til notifikationer, logning og identifikation, samt en webadministrationsgrænseflade til at tilføje netværk og konfigurere kanaler uden at røre konfigurationsfiler.
Vigtige funktioner i ZNC
Altid-aktiv IRC-tilstedeværelse
Forbliver forbundet til hvert netværk, du tilslutter dig, så du ikke går glip af beskeder eller mister nickregistreringer under skrivebordsnedetid.
Multiklientgenafspilning
Opret forbindelse fra desktop-, mobil- og webklienter samtidig – ZNC genafspiller uafhentede beskeder og holder hver klient synkroniseret.
Modulært pluginsystem
Indbyggede moduler til logning, NickServ-autentificering, fail2ban, kanalomskiftning, pushnotifikationer og snesevis flere.
Webadministrationsgrænseflade
Administrer brugere, netværk, kanaler og moduler fra en browser – du behøver ikke at redigere konfigurationer manuelt eller bruge IRC-botkommandoer.
Multibrugersupport
Brugerkonti med isolerede netværk og modulindstillinger lader husstande eller teams dele én ZNC-instans på tværs af forskellige IRC-identiteter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ZNC
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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