ZNC er en avanceret IRC-bouncer (også kaldet en BNC), der opretholder en vedvarende forbindelse til IRC-netværk på dine vegne. Den logger beskeder, mens du er offline, afspiller dem, når du genopretter forbindelse, og lader dig oprette forbindelse fra flere IRC-klienter til den samme identitet samtidigt. Efter mere end 15 års udvikling forbliver ZNC de facto-standarden for selvhostede IRC-bouncere.

Selvhosting af ZNC på en VPS giver dig en stabil, altid-online IRC-tilstedeværelse med fuld loghistorik, modulære plugins til notifikationer, logning og identifikation, samt en webadministrationsgrænseflade til at tilføje netværk og konfigurere kanaler uden at røre konfigurationsfiler.