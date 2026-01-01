Udrul LocalAI med enkeltklikinstallation.
Selvhostet, OpenAI API-kompatibel inferensserver, der kører LLM'er, billedgenerering og lydtransskription på din egen hardware.
Vælg en VPS-pakke til LocalAI
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LocalAI
LocalAI er et gratis, open source-alternativ til OpenAI API'en, der kører udelukkende på din egen infrastruktur. Det implementerer OpenAI REST API-specifikationen, så enhver applikation bygget til OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen og hundredvis af andre — kan skifte til LocalAI ved at ændre en enkelt endpoint-URL uden at der kræves kodeændringer. Det understøtter sprogmodeller via llama.cpp, billedgenerering via Stable Diffusion og audiotransskription via Whisper, alt sammen leveret fra én container med et indbygget modelgalleri og chat-brugerflade.
Selv-hosting af LocalAI betyder, at dine prompts, svar og genererede indhold aldrig forlader din server. Der er ingen omkostninger pr. token, ingen hastighedsbegrænsninger og ingen afhængighed af tredjeparts API-tilgængelighed — hvilket gør det praktisk til privatlivsfølsomme arbejdsbelastninger og omkostningsbevidste produktionsimplementeringer.
Vigtige funktioner i LocalAI
OpenAI API-kompatibel
Erstat OpenAI API-kald uden at ændre applikationskoden – du skal blot opdatere basis-URL'en og skifte API-nøglen.
Multimodal inferens
Kør sprogmodeller, billedgenerering (Stable Diffusion) og lydtransskription (Whisper) fra én server under ét samlet API.
Indbygget modelgalleri
Gennemse, download og aktiver forudkonfigurerede modeller via webbrugerfladen uden at skrive konfigurationsfiler eller køre CLI-kommandoer.
Kun CPU-drift
Kører på standard VPS-hardware uden GPU-krav – GPU-acceleration understøttes, når det er tilgængeligt, men er aldrig påkrævet.
Ingen token-gebyrer
Ubegrænset inferens uden pris pr. anmodning, brugskvoter eller fakturering – din eneste omkostning er den VPS, der kører den.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LocalAI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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