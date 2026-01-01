LocalAI er et gratis, open source-alternativ til OpenAI API'en, der kører udelukkende på din egen infrastruktur. Det implementerer OpenAI REST API-specifikationen, så enhver applikation bygget til OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen og hundredvis af andre — kan skifte til LocalAI ved at ændre en enkelt endpoint-URL uden at der kræves kodeændringer. Det understøtter sprogmodeller via llama.cpp, billedgenerering via Stable Diffusion og audiotransskription via Whisper, alt sammen leveret fra én container med et indbygget modelgalleri og chat-brugerflade.

Selv-hosting af LocalAI betyder, at dine prompts, svar og genererede indhold aldrig forlader din server. Der er ingen omkostninger pr. token, ingen hastighedsbegrænsninger og ingen afhængighed af tredjeparts API-tilgængelighed — hvilket gør det praktisk til privatlivsfølsomme arbejdsbelastninger og omkostningsbevidste produktionsimplementeringer.