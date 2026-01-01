Zulip er en kraftfuld open source teamchatplatform, der organiserer hver samtale i emner inden for kanaler, hvilket gør den fundamentalt anderledes end værktøjer med flade kanaler. I stedet for en udifferentieret strøm af meddelelser tilhører hver samtale et navngivet emne – hvilket giver teammedlemmer mulighed for at følge med selektivt, svare asynkront og finde tidligere beslutninger uden endeløs scrolling.

Selv-hosting af Zulip på din egen VPS giver dit team fuld kontrol over kommunikationsdata, meddelelseshistorik og integrationer. Zulip understøtter over 100 integrationer med udviklings- og produktivitetsværktøjer og leverer native mobil- og desktopapps til alle større platforme.