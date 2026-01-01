Installer Zulip med enkeltklikinstallation
Open source-teamchatplatform med organiserede emnetråde, bygget til fokuseret og asynkron teamkommunikation.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Zulip
Zulip er en kraftfuld open source teamchatplatform, der organiserer hver samtale i emner inden for kanaler, hvilket gør den fundamentalt anderledes end værktøjer med flade kanaler. I stedet for en udifferentieret strøm af meddelelser tilhører hver samtale et navngivet emne – hvilket giver teammedlemmer mulighed for at følge med selektivt, svare asynkront og finde tidligere beslutninger uden endeløs scrolling.
Selv-hosting af Zulip på din egen VPS giver dit team fuld kontrol over kommunikationsdata, meddelelseshistorik og integrationer. Zulip understøtter over 100 integrationer med udviklings- og produktivitetsværktøjer og leverer native mobil- og desktopapps til alle større platforme.
Vigtige funktioner i Zulip
Emnetråd
Hver besked tilhører et navngivet emne i en kanal, hvilket holder samtalerne organiserede og nemme at følge, selv i højvolumenteams.
Kraftfuld fuldtekstsøgning
Søg på tværs af hele meddelelseshistorikken, inklusive filer og links, for øjeblikkeligt at finde frem til enhver tidligere samtale eller beslutning.
100+ integrationer
Native integrationer med GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry og mere bringer kontekst direkte ind i dine teamkanaler.
Nativeapps
Mobilapps til iOS og Android, samt desktopapps til Windows, macOS og Linux, holder dit team forbundet på tværs af alle enheder.
Tastaturdrevet arbejdsgang
Omfattende tastaturgenveje og en distraktionsfri grænseflade giver avancerede brugere mulighed for at navigere og besvare beskeder udelukkende uden en mus.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Zulip
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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