Installer Homebridge med enkeltklikinstallation
Letvægts HomeKit-bro, der forbinder ikke-Apple smarthome-enheder til Siri og Apple Home-appen via plugins.
Vælg en VPS-pakke til Homebridge
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Homebridge
Homebridge er en letvægts Node.js-server, der emulerer iOS HomeKit API'et, hvilket muliggør Siri-kontrol og Home app-integration for tusindvis af enheder, der ikke nativt understøtter Apples økosystem. Med over 2.000 fællesskabsudviklede plugins forbinder den smarte lys, termostater, kameraer og sikkerhedssystemer fra mærker som Ring, Nest, TP-Link og Tuya til en samlet HomeKit-oplevelse.
At køre Homebridge på en VPS sikrer 24/7 tilgængelighed for dine HomeKit-automatiseringer uanset lokale strøm- eller netværksforhold, med vedvarende plugin-konfiguration og pålidelig fjernadgang fra hvor som helst i verden.
Vigtige funktioner i Homebridge
2.000+ Enhedsplugins
Community-plugins dækker stort set alle smarthome-mærker og -protokoller, så du kan tilføje enhver enhed til HomeKit uden at udskifte hardware.
Webkonfiguration UI
Homebridge Config UI X tilbyder en browserbaseret grænseflade til installation af plugins, administration af enheder og visning af logs uden kommandolinjeadgang.
Underordnet brotilstand
Isoler plugins i separate underbroer for at forhindre et fejlbehæftet plugin i at nedlægge hele din HomeKit-opsætning.
Automatiske Pluginopdateringer
Opdag, installer og opdater plugins direkte fra webbrugerfladen for at holde enhedsintegrationer opdaterede uden manuelle SSH-sessioner.
Backup og Gendannelse
Indbygget backupfunktionalitet beskytter dine plugin-konfigurationer og HomeKit-parringsdata mod utilsigtet tab.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Homebridge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.