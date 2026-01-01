Homebridge er en letvægts Node.js-server, der emulerer iOS HomeKit API'et, hvilket muliggør Siri-kontrol og Home app-integration for tusindvis af enheder, der ikke nativt understøtter Apples økosystem. Med over 2.000 fællesskabsudviklede plugins forbinder den smarte lys, termostater, kameraer og sikkerhedssystemer fra mærker som Ring, Nest, TP-Link og Tuya til en samlet HomeKit-oplevelse.

At køre Homebridge på en VPS sikrer 24/7 tilgængelighed for dine HomeKit-automatiseringer uanset lokale strøm- eller netværksforhold, med vedvarende plugin-konfiguration og pålidelig fjernadgang fra hvor som helst i verden.