Udrul changedetection.io med enkeltklikinstallation.
Selvhostet værktøj til overvågning af hjemmesideændringer, der advarer dig, når indhold, priser eller sideelementer opdateres.
Vælg en VPS-pakke til changedetection.io
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med changedetection.io
changedetection.io er en selvhostet webstedsovervågningsplatform, der registrerer og giver dig besked om ændringer på enhver webside – fra indholdsopdateringer og prisudsving til lageropfyldninger og lovgivningsmæssige ændringer. Den går ud over simple oppetidskontrol ved at lade dig målrette specifikke sideelementer med CSS-selektorer, XPath, JSONPath eller visuelt valg, og den bruger en integreret Playwright Chrome-browser til at overvåge JavaScript-gengivne sider og websteder, der kræver login.
Selvhosting holder dine overvågningsmål, konkurrenceintelligens og meddelelsesdata fuldstændig private, uden gebyrer pr. side eller pr. kontrol, uanset hvor mange websteder eller hvor ofte du overvåger dem.
Vigtige funktioner i changedetection.io
JavaScript-sideunderstøttelse
Integreret Playwright-browser gengiver dynamiske enkelt-side apps og håndterer login-forløb, som grundlæggende HTTP-overvågningsværktøjer ikke kan nå.
Præcis elementmålretning
CSS-selektorer, XPath, JSONPath og visuel selektion lader dig overvåge præcis det indhold, der betyder noget, i stedet for hele siden.
Pris- og genopfyldningsadvarsler
Indstil prisgrænser og søgeordsudløsere, så du kun får besked, når et produkt falder under din målpris eller kommer på lager igen.
70+ notifikationskanaler
Send advarsler til Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooks og snesevis af flere tjenester via Apprise-biblioteket uden yderligere konfiguration.
Versionshistorik med forskelsvisning
Hver registreret ændring gemmes og fremhæves visuelt, så du kan gennemgå præcis, hvad der blev ændret, og hvornår, uden at genbesøge den originale side.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre changedetection.io
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.