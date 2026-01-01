changedetection.io er en selvhostet webstedsovervågningsplatform, der registrerer og giver dig besked om ændringer på enhver webside – fra indholdsopdateringer og prisudsving til lageropfyldninger og lovgivningsmæssige ændringer. Den går ud over simple oppetidskontrol ved at lade dig målrette specifikke sideelementer med CSS-selektorer, XPath, JSONPath eller visuelt valg, og den bruger en integreret Playwright Chrome-browser til at overvåge JavaScript-gengivne sider og websteder, der kræver login.

Selvhosting holder dine overvågningsmål, konkurrenceintelligens og meddelelsesdata fuldstændig private, uden gebyrer pr. side eller pr. kontrol, uanset hvor mange websteder eller hvor ofte du overvåger dem.