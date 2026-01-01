Installer FlexGet med ét-klik-installation
Kraftfuldt automatiseringsværktøj til download og administration af medier fra RSS-feeds, torrent-sider og mere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FlexGet
FlexGet er et multifunktionelt automatiseringsværktøj til indhold fra RSS, torrentsider, Usenet-indeksere og dusinvis af andre kilder. Det henter episode- og filmmetadata, filtrerer udgivelser mod dine kvalitetsregler, fjerner dubletter mod dit eksisterende bibliotek og sender matchede downloads videre til torrentklienter, Usenet-downloadere eller efterbehandlingsscripts – alt sammen drevet fra en enkelt deklarativ YAML-konfiguration.
At selv-hoste FlexGet på en VPS holder din automatisering altid aktiv, så feeds aldrig går glip af et udgivelsesvindue. Det integreres med Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd og den bredere medieserver-stak som den planlægningslim, der holder alt forsynet.
Vigtige funktioner i FlexGet
YAML-drevet automatisering
Deklarer hvert feed, filter, transformering og downloadmål i én enkelt konfigurationsfil – let at versionsstyre og replikere på tværs af instanser.
Hundredvis af integrationer
Indbyggede plugins til torrentsider, RSS-feeds, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet og mange flere.
Opdagelse af serier og film
Sporer serier og film på tværs af udbydere, fjerner dubletter fra dit bibliotek og henter kun udgivelser, der matcher dine kvalitets- og sprogregler.
Web UI og REST API
Gennemse køede opgaver, udløs kørsler manuelt, og inspicer historik fra browseren – eller automatiser alt via JSON REST API'et.
Planlægning og udløsere
Cron-lignende tidsplaner, filsystemudløsere og webhook-indgangspunkter holder opgaver kørende automatisk uden manuel indgriben.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FlexGet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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