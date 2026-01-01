FlexGet er et multifunktionelt automatiseringsværktøj til indhold fra RSS, torrentsider, Usenet-indeksere og dusinvis af andre kilder. Det henter episode- og filmmetadata, filtrerer udgivelser mod dine kvalitetsregler, fjerner dubletter mod dit eksisterende bibliotek og sender matchede downloads videre til torrentklienter, Usenet-downloadere eller efterbehandlingsscripts – alt sammen drevet fra en enkelt deklarativ YAML-konfiguration.

At selv-hoste FlexGet på en VPS holder din automatisering altid aktiv, så feeds aldrig går glip af et udgivelsesvindue. Det integreres med Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd og den bredere medieserver-stak som den planlægningslim, der holder alt forsynet.