Implementer NATS med et-klik-installation
Cloud-native, højtydende meddelelsessystem med latenstid på under et millisekund til mikroservices, IoT og distribuerede applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med NATS
NATS er et letvægts, open source-meddelelsessystem bygget til cloud-native-arkitekturer. Det leverer sub-millisekund publish-subscribe, request-reply og køgruppemeddelelser med et minimalt fodaftryk — serverbinærfilen er under 20 MB og kræver ingen eksterne afhængigheder. NATS håndterer millioner af meddelelser i sekundet, hvilket gør det til en af de hurtigste meddelelsesmæglere, der findes.
JetStream, NATS' indbyggede persistenslag, tilføjer holdbare streams, replay og nøjagtigt én gang-levering uden at kræve en separat kø- eller databasetjeneste. Selv-hosting af NATS på din egen VPS giver dig fuld kontrol over datalokalitet, eliminerer cloud-gebyrer pr. meddelelse og placerer din meddelelsesbus så tæt som muligt på dine tjenester for minimal latenstid.
Vigtige funktioner i NATS
Pub/Sub-meddelelser
Udsend beskeder til et vilkårligt antal abonnenter øjeblikkeligt med emnebaseret routing og wildcard-abonnementer for fleksibel meddelelsesfordeling.
JetStreampersistering
Bevar, afspil igen og behandl beskeder med vedvarende streams og forbrugere – tilføjende levering præcis én gang og beskedhistorik uden ekstra infrastruktur.
Anmodningssvarmønster
Opbyg RPC i synkronstil over asynkron meddelelsesudveksling med indbygget anmodnings-svar-funktionalitet, der muliggør kald mellem services med automatisk timeout-håndtering.
Køgrupper
Fordel arbejde på tværs af horisontalt skalerede forbrugere ved hjælp af køgrupper – NATS belastningsfordeler automatisk beskeder på tværs af alle medlemmer af en gruppe.
Indbygget clustering
Opret en fejltolerant klynge på tværs af flere noder med automatisk rutedetektering og RAFT-baseret JetStream-replikering for høj tilgængelighed.
HTTP-overvågning
Gennemse serverhelbred, forbindelsesstatistikker, JetStream-målinger og abonnementsdata via det indbyggede overvågningsendepunkt på port 8222.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NATS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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