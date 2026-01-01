NATS er et letvægts, open source-meddelelsessystem bygget til cloud-native-arkitekturer. Det leverer sub-millisekund publish-subscribe, request-reply og køgruppemeddelelser med et minimalt fodaftryk — serverbinærfilen er under 20 MB og kræver ingen eksterne afhængigheder. NATS håndterer millioner af meddelelser i sekundet, hvilket gør det til en af de hurtigste meddelelsesmæglere, der findes.

JetStream, NATS' indbyggede persistenslag, tilføjer holdbare streams, replay og nøjagtigt én gang-levering uden at kræve en separat kø- eller databasetjeneste. Selv-hosting af NATS på din egen VPS giver dig fuld kontrol over datalokalitet, eliminerer cloud-gebyrer pr. meddelelse og placerer din meddelelsesbus så tæt som muligt på dine tjenester for minimal latenstid.