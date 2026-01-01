OpenTTD er en gratis, open source-genimplementering af Transport Tycoon Deluxe, det banebrydende transportsimulationsspil. Kørt som en dedikeret multiplayerserver lader det op til 255 spillere samtidigt bygge og konkurrere på vej-, jernbane-, sø- og luftnetværk på tværs af procedurelt genererede eller håndlavede kort. Årtiers samfundsudvikling har tilføjet nye korttyper, forbedrede AI-modstandere og et rigt økosystem af NewGRF-indholdspakker til køretøjer, industrier og bystile.

Selv-hosting af din OpenTTD-server på en VPS giver dig fuld kontrol over spilindstillinger, mods, spilleradgang og serversynlighed – uanset om du ønsker et privat spil med venner eller en offentligt listet server, der kan opdages via OpenTTD Game Coordinator.