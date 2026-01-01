Udrul OpenTTD med etkliksinstallation
Open source multiplayerspilserver til det klassiske Transport Tycoon Deluxe, der understøtter op til 255 samtidige spillere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenTTD
OpenTTD er en gratis, open source-genimplementering af Transport Tycoon Deluxe, det banebrydende transportsimulationsspil. Kørt som en dedikeret multiplayerserver lader det op til 255 spillere samtidigt bygge og konkurrere på vej-, jernbane-, sø- og luftnetværk på tværs af procedurelt genererede eller håndlavede kort. Årtiers samfundsudvikling har tilføjet nye korttyper, forbedrede AI-modstandere og et rigt økosystem af NewGRF-indholdspakker til køretøjer, industrier og bystile.
Selv-hosting af din OpenTTD-server på en VPS giver dig fuld kontrol over spilindstillinger, mods, spilleradgang og serversynlighed – uanset om du ønsker et privat spil med venner eller en offentligt listet server, der kan opdages via OpenTTD Game Coordinator.
Vigtige funktioner i OpenTTD
Massiv Multiplayer-understøttelse
Host op til 255 samtidige spillere med indbygget understøttelse af offentlige, kun for inviterede og adgangskodebeskyttede spiltilstande.
Hjælp til NewGRF-mods
Udvid din server med fællesskabsskabte NewGRF indholdspakker, der tilføjer nye køretøjer, industrier, terræntyper og visuelle stilarter.
Spilgemvedvarenhed
Konfigurerbare autosaveintervaller og en vedvarende datavolumen beskytter spilfremskridt og tillader nem tilbageførsel til enhver tidligere session.
Offentlig serveropdagelse
Registreres automatisk hos OpenTTD Game Coordinator, så spillere verden over kan finde og tilslutte sig din server fra serverbrowseren i spillet.
Klassisk gameplay genoplivet
Trofast genimplementering af Transport Tycoon Deluxe med årtiers gameplayforbedringer, nye kortgeneratorer og forbedrede AI-modstandere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenTTD
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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