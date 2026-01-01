Udrul Trailarr med enkeltklikinstallation.
Download og organiser automatisk film- og tv-trailere til dine Radarr- og Sonarr-mediebiblioteker.
Vælg en VPS-pakke til Trailarr
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Trailarr
Trailarr er en open source-ledsager til arr-mediestakken, der finder, downloader og arkiverer trailere sammen med de film og tv-serier, der allerede administreres af Radarr og Sonarr. Den forbinder til flere Radarr-, Sonarr- og Plex-instanser, registrerer, om en trailer allerede eksisterer, og bruger yt-dlp med FFmpeg til at hente manglende trailere i den opløsning og codec, du vælger.
At selv-hoste Trailarr på en VPS holder trailer-workflowet kørende kontinuerligt uden at optage en hjemmeserver, og downloadede filer lander i de samme biblioteksstier, som din medieserver allerede scanner. Tilpasselige navnekonventioner, kvalitetsprofiler og begivenhedshistorik gør det ligetil at opretholde en komplet trailer-samling, der fungerer med Plex, Jellyfin, Emby og Kodi.
Vigtige funktioner i Trailarr
Radarr og Sonarr synkronisering
Forbinder til flere Radarr-, Sonarr- og Plex-instanser for at opdage alle overvågede film og tv-serier uden manuel import.
Automatisk trailerdownloads
Bruger yt-dlp og FFmpeg i baggrunden til at hente trailere og genkode dem til din foretrukne opløsning, codec og lydindstillinger.
Kvalitetsprofiler
Definer opløsning pr. profil, format og filterregler, så hvert bibliotek får trailere, der matcher dets kvalitetsstandarder.
Plex navngivningskonventioner
Gemmer trailere ved siden af mediefiler ved hjælp af Plex-stilnavne, så Plex, Jellyfin, Emby og Kodi opfanger dem uden ekstra konfiguration.
Hardwareacceleration
Valgfri VAAPI- og NVIDIA-acceleration fremskynder trailertranskodning og holder CPU-forbruget lavt på store biblioteker.
Begivenhedshistorik og logfiler
Indbygget hændelsessporing og detaljerede logfiler viser præcis hvilke trailere der blev downloadet, sprunget over eller mislykkedes for nem fejlfinding.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Trailarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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