Trailarr er en open source-ledsager til arr-mediestakken, der finder, downloader og arkiverer trailere sammen med de film og tv-serier, der allerede administreres af Radarr og Sonarr. Den forbinder til flere Radarr-, Sonarr- og Plex-instanser, registrerer, om en trailer allerede eksisterer, og bruger yt-dlp med FFmpeg til at hente manglende trailere i den opløsning og codec, du vælger.

At selv-hoste Trailarr på en VPS holder trailer-workflowet kørende kontinuerligt uden at optage en hjemmeserver, og downloadede filer lander i de samme biblioteksstier, som din medieserver allerede scanner. Tilpasselige navnekonventioner, kvalitetsprofiler og begivenhedshistorik gør det ligetil at opretholde en komplet trailer-samling, der fungerer med Plex, Jellyfin, Emby og Kodi.