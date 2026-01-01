Installer Songloft med enkeltklikinstallation.
Selvhostet personlig musikserver med Subsonic-kompatibel API, JS plugin-sandkasse og en indbygget webafspiller.
Vælg en VPS-pakke til Songloft
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Songloft
Songloft er en letvægts personlig musikserver skrevet i Go, der scanner dit lokale bibliotek, udtrækker coverart og metadata fra MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- og M4A-filer og streamer alt via en indbygget webgrænseflade eller enhver Subsonic-kompatibel klient. En QuickJS plugin-sandkasse udvider serveren med brugerdefinerede lydkilder, metadataleverandører og enhedsstyring uden at genkompilere den binære fil.
Selv-hosting af Songloft holder din musiksamling, lyttehistorik og JWT-autentificerede sessioner udelukkende på din VPS — ingen telemetri, ingen tredjepartsanalyser og intet roterende kommercielt katalog, der bestemmer, hvad der forbliver tilgængeligt. Den CGO-fri binære fil kører komfortabelt på hardware med lavt strømforbrug, mens den stadig håndterer on-the-fly transkodning og sessioner på flere enheder.
Vigtige funktioner i Songloft
Subsonic API-support
Tilslut enhver Subsonic-kompatibel mobil- eller desktopklient, og stream dit bibliotek uden at være låst til én enkelt officiel app.
JS pluginsandkasse
QuickJS-baserede plugins med en tilladelsesmodel og hot reload lader dig tilføje brugerdefinerede lydkilder, metadataudbydere og enhedsintegrationer.
Lokal biblioteksscanning
Automatisk mappescanning udtrækker tags og coverart fra MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- og M4A-filer, så dit bibliotek forbliver opdateret, når du tilføjer spor.
Indbygget webafspiller
Et komplet webfrontend leveres med det fulde image, hvilket giver dig en browserbaseret afspiller ud af boksen uden at implementere en separat klient.
JWT-autentificering
Dobbelt-token JWT-godkendelse med separate adgangs- og opdateringstokens understøtter sessioner på flere enheder og tilbagekaldelse pr. enhed.
REST API med Swagger
En dokumenteret REST API med indbygget Swagger UI gør det nemt at integrere Songloft med tilpassede klienter, automatiseringer og dashboards.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Songloft
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.