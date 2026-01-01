Songloft er en letvægts personlig musikserver skrevet i Go, der scanner dit lokale bibliotek, udtrækker coverart og metadata fra MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- og M4A-filer og streamer alt via en indbygget webgrænseflade eller enhver Subsonic-kompatibel klient. En QuickJS plugin-sandkasse udvider serveren med brugerdefinerede lydkilder, metadataleverandører og enhedsstyring uden at genkompilere den binære fil.

Selv-hosting af Songloft holder din musiksamling, lyttehistorik og JWT-autentificerede sessioner udelukkende på din VPS — ingen telemetri, ingen tredjepartsanalyser og intet roterende kommercielt katalog, der bestemmer, hvad der forbliver tilgængeligt. Den CGO-fri binære fil kører komfortabelt på hardware med lavt strømforbrug, mens den stadig håndterer on-the-fly transkodning og sessioner på flere enheder.