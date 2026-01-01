Implementer Marimo med ét-kliks-installation.
Reaktiv Python-notesbog med automatisk genudførelse af celler, SQL-understøttelse og git-venligt rent Python-filformat.
Vælg en VPS-pakke til Marimo
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Marimo
Marimo er en næstegenerations Python-notesbog, der eliminerer problemerne med skjult tilstand i traditionelle Jupyter-notesbøger. Den sporer automatisk afhængigheder mellem celler og genudfører reaktivt efterfølgende celler, når værdier ændres, så din notesbog altid afspejler dataenes aktuelle tilstand. Notesbøger gemmes som almindelige .py-filer — fuldt versionskontrollerbare, gennemgåelige i pull-anmodninger og eksekverbare som standard Python-scripts eller implementeret som selvstændige web-apps.
Selvhosting af Marimo på din VPS giver dit team et vedvarende, altid-aktivt notesbogmiljø, der er tilgængeligt fra enhver browser, med forudinstalleret SQL-understøttelse til forespørgsel af databaser på den samme server og token-baseret autentificering for at holde analysen privat.
Vigtige funktioner i Marimo
Reaktiv eksekvering
Celler genkøres automatisk, når deres afhængigheder ændres, hvilket eliminerer fejl forårsaget af forældet tilstand, der gør traditionelle notesbøger upålidelige.
Git-venligt format
Notesbøger gemmes som rene Python-filer, hvilket gør dem sammenlignelige, gennemgåelige i PR'er og eksekverbare fra kommandolinjen.
Indbygget SQL-support
Forespørg databaser og dataframes med SQL direkte i notebooks uden ekstra biblioteker eller konfiguration.
Interaktive UI-elementer
Tilføj skydere, rullemenuer, tabeller og andre interaktive widgets for at omdanne analysenotesbøger til delbare webapps.
Moderne editor
Autoudfyldelse, formatering, fejlfremhævelse og en dataframe-fremviser gør det hurtigere at skrive og fejlfinde Python.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Marimo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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