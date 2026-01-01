Marimo er en næstegenerations Python-notesbog, der eliminerer problemerne med skjult tilstand i traditionelle Jupyter-notesbøger. Den sporer automatisk afhængigheder mellem celler og genudfører reaktivt efterfølgende celler, når værdier ændres, så din notesbog altid afspejler dataenes aktuelle tilstand. Notesbøger gemmes som almindelige .py-filer — fuldt versionskontrollerbare, gennemgåelige i pull-anmodninger og eksekverbare som standard Python-scripts eller implementeret som selvstændige web-apps.

Selvhosting af Marimo på din VPS giver dit team et vedvarende, altid-aktivt notesbogmiljø, der er tilgængeligt fra enhver browser, med forudinstalleret SQL-understøttelse til forespørgsel af databaser på den samme server og token-baseret autentificering for at holde analysen privat.