DeepWiki Open er en selvhostbar implementering af det originale DeepWiki-koncept, der automatisk omdanner offentlige eller private kodelagre til smukt organiserede, navigerbare wikier. Den analyserer din kodebase, genererer omfattende forklaringer af arkitektur og moduler og gengiver interaktive diagrammer, der viser, hvordan komponenter forbindes – hvilket sparer teams for timer med manuelt dokumentationsarbejde.

Selvhosting af DeepWiki Open holder proprietær kildekode, indlejringer og genereret dokumentation på infrastruktur, du kontrollerer. Du medbringer dine egne LLM-udbydernøgler til Google Gemini, OpenAI eller OpenRouter, så du kun betaler for den inferens, du bruger, og undgår at sende private lagre gennem en tredjeparts SaaS.