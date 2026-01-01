Udrul DeepWiki Open med ét-klik installation
Open source AI-wikigenerator, der omdanner ethvert GitHub-, GitLab- eller Bitbucket-repository til et interaktivt dokumentationssite.
Vælg en VPS-pakke til DeepWiki Open
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DeepWiki Open
DeepWiki Open er en selvhostbar implementering af det originale DeepWiki-koncept, der automatisk omdanner offentlige eller private kodelagre til smukt organiserede, navigerbare wikier. Den analyserer din kodebase, genererer omfattende forklaringer af arkitektur og moduler og gengiver interaktive diagrammer, der viser, hvordan komponenter forbindes – hvilket sparer teams for timer med manuelt dokumentationsarbejde.
Selvhosting af DeepWiki Open holder proprietær kildekode, indlejringer og genereret dokumentation på infrastruktur, du kontrollerer. Du medbringer dine egne LLM-udbydernøgler til Google Gemini, OpenAI eller OpenRouter, så du kun betaler for den inferens, du bruger, og undgår at sende private lagre gennem en tredjeparts SaaS.
Vigtige funktioner i DeepWiki Open
Automatisk wikigenerering
Peg den mod ethvert GitHub-, GitLab- eller Bitbucket-repository og få en struktureret, flersidet wiki uden at skrive en eneste linje dokumentation i hånden.
Visuelle arkitekturdiagrammer
Mermaid-diagrammer genereres sammen med prosa for at visualisere dataflow, modulforhold og kaldstier, så læsere hurtigere kan forstå kodebasen.
Medbring din egen LLM
Tilslut Google Gemini, OpenAI, OpenRouter eller lokale Ollama-modeller, så du styrer både modelkvaliteten og prisen pr. token.
Support for private repositories
Autentificer med personlige adgangstokens for at analysere private repositories på infrastruktur, du ejer, og derved holde proprietær kode ude af tredjepartstjenester.
Indbygget Ask-funktion
Søg i det indekserede lager med naturligt sprog ved hjælp af genfindingsforstærket generering, der forankrer svar i ægte kildekode, ikke hallucinerede gæt.
Valgfri adgangskontrol
Aktiver et krav om autorisationskode for at begrænse adgangen til wikigeneratoren, når den kører på et offentligt tilgængeligt domæne.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DeepWiki Open
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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