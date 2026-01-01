Polaris er en open source-musikstreamingserver skrevet i Rust, bygget til at gøre et personligt musikbibliotek tilgængeligt fra enhver browser eller mobilenhed med minimal hardware. Rust-kernen holder hukommelsesforbrug og CPU-belastning lav nok til at køre komfortabelt på VPS-abonnementer på begynderniveau, mens den komfortabelt indekserer biblioteker med titusinder af spor på tværs af FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- og AIFF-formater.

Selv-hosting af Polaris holder hvert album, rip og Bandcamp-download under din kontrol uden månedligt gebyr, ingen katalogudskiftning og ingen lyttedata solgt til tredjeparter. Den første person, der åbner web-brugerfladen, gennemfører en kort opsætningsguide, der parrer biblioteksstien med en administratorkonto, så de oprindelige legitimationsoplysninger aldrig vises i logfiler eller i implementeringsskabelonen.