Udrul Polaris med et-klik-installation
Letvægts Rust-drevet musikstreamingserver, der placerer din personlige samling på alle enheder, du ejer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Polaris
Polaris er en open source-musikstreamingserver skrevet i Rust, bygget til at gøre et personligt musikbibliotek tilgængeligt fra enhver browser eller mobilenhed med minimal hardware. Rust-kernen holder hukommelsesforbrug og CPU-belastning lav nok til at køre komfortabelt på VPS-abonnementer på begynderniveau, mens den komfortabelt indekserer biblioteker med titusinder af spor på tværs af FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- og AIFF-formater.
Selv-hosting af Polaris holder hvert album, rip og Bandcamp-download under din kontrol uden månedligt gebyr, ingen katalogudskiftning og ingen lyttedata solgt til tredjeparter. Den første person, der åbner web-brugerfladen, gennemfører en kort opsætningsguide, der parrer biblioteksstien med en administratorkonto, så de oprindelige legitimationsoplysninger aldrig vises i logfiler eller i implementeringsskabelonen.
Vigtige funktioner i Polaris
Rustydeevne
Native Rust-implementering holder hukommelses- og CPU-forbruget lavt, så et stort bibliotek streamer problemfrit selv på de mindste VPS-planer.
Tabsfri formatunderstøttelse
Streamer FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV og AIFF i original kvalitet uden tvungen genkodning af dine masterfiler.
Førstegangsopsætningsguide
Et guidet velkomstflow parrer din musikmappe med en administratorkonto ved første indlæsning, uden hardkodede standardlegitimationsoplysninger i billedet.
Flerbrugerspillelister
Hvert husstandsmedlem får sin egen konto, playlister og lyttehistorik uden at krydse biblioteker på en delt server.
Subsonic-kompatibel API
Udstiller en Subsonic-kompatibel API, så snesevis af fællesskabs-iOS-, Android- og desktopklienter kan oprette forbindelse uden en proprietær app.
Browserbaseret administration
Hele konfigurationen – brugere, monteringspunkter, DDNS, regler for albumcovere – kan redigeres fra webbrugerfladen uden at skulle logge ind i containeren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Polaris
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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