Installer Kodi med ét-klik-installation
Headless Kodi mediebiblioteksserver til centralisering og deling af din mediedatabase på tværs af flere Kodi-instanser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kodi
Denne hovedløse Kodi-implementering kører en vedvarende mediebiblioteksserver uden en skærm, hvilket gør det muligt for flere Kodi-klienter på tværs af dit netværk at dele en enkelt centraliseret MariaDB-understøttet database. I stedet for at hver Kodi-instans vedligeholder sit eget separate bibliotek, forbinder alle klienter sig til den delte database for samlet visningshistorik, vurderinger og metadata. En indbygget webgrænseflade lader dig administrere mediekilder, udløse biblioteksscanninger og installere tilføjelser fra enhver browser.
Selv-hosting på en VPS gør dit delte Kodi-bibliotek altid tilgængeligt for hver klient på dit netværk, uanset om en anden maskine kører. Forbind dine andre Kodi-installationer til implementeringens database- og webgrænsefladeporte for at begynde at dele dit bibliotek.
Vigtige funktioner i Kodi
Centraliseret mediebibliotek
Host en delt MariaDB-baseret mediedatabase, som alle dine Kodi-klienter opretter forbindelse til, hvilket eliminerer dobbeltbiblioteker og holder visningshistorikken synkroniseret.
Browserbaseret Administration
Konfigurer mediekilder, scan efter nyt indhold, og administrer tilføjelser via Kodi-webgrænsefladen uden at skulle bruge en fysisk skærm.
Samlet Visningshistorik
Alle tilsluttede Kodi-klienter deler den samme visningsfremgang, bedømmelser og metadata, så du kan genoptage indhold fra enhver enhed.
Altid aktiv Biblioteksserver
En VPS sikrer, at din biblioteksserver er tilgængelig døgnet rundt, selv når personlige computere eller medieafspillere er slukket.
Tilføjelsesadministration
Installer og administrer Kodi-tilføjelser eksternt via webgrænsefladen, og udvid funktionaliteten uden direkte adgang til containeren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kodi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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