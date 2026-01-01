Op til 70% rabat på Kodi

Installer Kodi med ét-klik-installation

Headless Kodi mediebiblioteksserver til centralisering og deling af din mediedatabase på tværs af flere Kodi-instanser.

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40,99kr./md.
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Installer Kodi med ét-klik-installation

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Kodi

Denne hovedløse Kodi-implementering kører en vedvarende mediebiblioteksserver uden en skærm, hvilket gør det muligt for flere Kodi-klienter på tværs af dit netværk at dele en enkelt centraliseret MariaDB-understøttet database. I stedet for at hver Kodi-instans vedligeholder sit eget separate bibliotek, forbinder alle klienter sig til den delte database for samlet visningshistorik, vurderinger og metadata. En indbygget webgrænseflade lader dig administrere mediekilder, udløse biblioteksscanninger og installere tilføjelser fra enhver browser.

Selv-hosting på en VPS gør dit delte Kodi-bibliotek altid tilgængeligt for hver klient på dit netværk, uanset om en anden maskine kører. Forbind dine andre Kodi-installationer til implementeringens database- og webgrænsefladeporte for at begynde at dele dit bibliotek.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Kodi

Centraliseret mediebibliotek

Host en delt MariaDB-baseret mediedatabase, som alle dine Kodi-klienter opretter forbindelse til, hvilket eliminerer dobbeltbiblioteker og holder visningshistorikken synkroniseret.

Browserbaseret Administration

Konfigurer mediekilder, scan efter nyt indhold, og administrer tilføjelser via Kodi-webgrænsefladen uden at skulle bruge en fysisk skærm.

Samlet Visningshistorik

Alle tilsluttede Kodi-klienter deler den samme visningsfremgang, bedømmelser og metadata, så du kan genoptage indhold fra enhver enhed.

Altid aktiv Biblioteksserver

En VPS sikrer, at din biblioteksserver er tilgængelig døgnet rundt, selv når personlige computere eller medieafspillere er slukket.

Tilføjelsesadministration

Installer og administrer Kodi-tilføjelser eksternt via webgrænsefladen, og udvid funktionaliteten uden direkte adgang til containeren.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kodi

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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