Denne hovedløse Kodi-implementering kører en vedvarende mediebiblioteksserver uden en skærm, hvilket gør det muligt for flere Kodi-klienter på tværs af dit netværk at dele en enkelt centraliseret MariaDB-understøttet database. I stedet for at hver Kodi-instans vedligeholder sit eget separate bibliotek, forbinder alle klienter sig til den delte database for samlet visningshistorik, vurderinger og metadata. En indbygget webgrænseflade lader dig administrere mediekilder, udløse biblioteksscanninger og installere tilføjelser fra enhver browser.

Selv-hosting på en VPS gør dit delte Kodi-bibliotek altid tilgængeligt for hver klient på dit netværk, uanset om en anden maskine kører. Forbind dine andre Kodi-installationer til implementeringens database- og webgrænsefladeporte for at begynde at dele dit bibliotek.