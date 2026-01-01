Udrul Livebook med enkeltklikinstallation
Interaktive, kollaborative Elixir-notesbøger til datavidenskab, automatisering og live kodeudforskning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Livebook
Livebook er en open source-webapplikation til at skrive kollaborative, reproducerbare Elixir-notebooks. Den er specialbygget til BEAM-økosystemet og kombinerer live kodeudførelse, rige datavisualiseringer og realtids multiplayer-redigering i en enkelt browserbaseret grænseflade. I modsætning til generelle notebook-miljøer er Livebook dybt integreret med Elixirs samtidighedsmodel og producerer notebooks, der er designet til at køre identisk på tværs af sessioner og maskiner.
Selv-hosting af Livebook på en VPS holder dine notebooks, datapiplines og maskinlæringseksperimenter på infrastruktur, du kontrollerer – uden begrænsninger for notebook-størrelse, uden brugsgebyrer og uden at en tredjeparts cloud-tjeneste håndterer din kode eller dine data.
Vigtige funktioner i Livebook
Samarbejde i realtid
Flere brugere kan redigere den samme notesbog samtidig med livemarkørsporing og konfliktfri samarbejdsredigering.
Smartceller
Forudbyggede celletyper automatiserer SQL-forespørgsler, HTTP-anmodninger, fillæsning og diagramoprettelse uden at skrive gentagen standardkode.
ML og dataarbejdsgange
Native integration med Nx, Explorer og Kino muliggør numerisk databehandling, dataframes og rige visualiseringer direkte i notesbøger.
Notesbogapp-implementering
Udgiv enhver notesbog som en selvstændig interaktiv webapplikation, som slutbrugere kan køre uden direkte adgang til Livebook-grænsefladen.
Reproducerbar som standard
Notesbøger registrerer alle afhængigheder og runtime-værdier i selve filen, hvilket sikrer ensartede resultater på tværs af forskellige maskiner og implementeringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Livebook
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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