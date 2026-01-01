Livebook er en open source-webapplikation til at skrive kollaborative, reproducerbare Elixir-notebooks. Den er specialbygget til BEAM-økosystemet og kombinerer live kodeudførelse, rige datavisualiseringer og realtids multiplayer-redigering i en enkelt browserbaseret grænseflade. I modsætning til generelle notebook-miljøer er Livebook dybt integreret med Elixirs samtidighedsmodel og producerer notebooks, der er designet til at køre identisk på tværs af sessioner og maskiner.

Selv-hosting af Livebook på en VPS holder dine notebooks, datapiplines og maskinlæringseksperimenter på infrastruktur, du kontrollerer – uden begrænsninger for notebook-størrelse, uden brugsgebyrer og uden at en tredjeparts cloud-tjeneste håndterer din kode eller dine data.