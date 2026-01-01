HuggingChat (Chat UI) er den open source-kodebase bag huggingface.co/chat, bygget af Hugging Face som en poleret, brandbar front-end til store sprogmodeller. I modsætning til leverandørbundne chat-apps taler den OpenAI API-protokollen, så den samme implementering kan kommunikere med Hugging Face Inference Providers-routeren, OpenRouter, en lokal llama.cpp-server, Ollama eller ethvert andet kompatibelt endepunkt blot ved at udskifte en URL og nøgle.

Selv-hosting af den på din egen VPS holder hver samtale, MCP-værktøjskald og uploadet fil på infrastruktur, du kontrollerer, samtidig med at det stadig giver dig adgang til tusindvis af åbne og proprietære modeller via den inference-backend, du foretrækker.