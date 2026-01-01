Udrul HuggingChat (Chat UI) med ét-klik-installation
Open source SvelteKit chatgrænseflade, der driver HuggingChat og forbinder til ethvert OpenAI-kompatibelt modelslutpunkt.
Vælg en VPS-pakke til HuggingChat (Chat UI)
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) er den open source-kodebase bag huggingface.co/chat, bygget af Hugging Face som en poleret, brandbar front-end til store sprogmodeller. I modsætning til leverandørbundne chat-apps taler den OpenAI API-protokollen, så den samme implementering kan kommunikere med Hugging Face Inference Providers-routeren, OpenRouter, en lokal llama.cpp-server, Ollama eller ethvert andet kompatibelt endepunkt blot ved at udskifte en URL og nøgle.
Selv-hosting af den på din egen VPS holder hver samtale, MCP-værktøjskald og uploadet fil på infrastruktur, du kontrollerer, samtidig med at det stadig giver dig adgang til tusindvis af åbne og proprietære modeller via den inference-backend, du foretrækker.
Vigtige funktioner i HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-kompatibel router
Peg på Hugging Face-routeren, OpenRouter, llama.cpp, Ollama eller enhver OpenAI-kompatibel URL, og få øjeblikkelig adgang til deres fulde modelkatalog.
Smart omnirouting
Indbygget LLM-router vælger automatisk den bedste model pr. anmodning – multimodal, værktøjskaldende eller standard – uden at afsløre kompleksiteten for slutbrugere.
MCP værktøjskald
Forbind Model Context Protocol-servere, så chats kan køre websøgning, kode og tilpassede værktøjer med resultater streamet tilbage i samtalen.
Multimodale samtaler
Send billeder, vedhæftede filer og stemmeinput til vision- og Whisper-lignende modeller, der understøtter multimodale input via din valgte udbyder.
Vedvarende chathistorik
Medfølgende MongoDB lagrer samtaler, indstillinger og assistenter pr. bruger, så historikken overlever genstarter og følger brugere på tværs af enheder.
Brugerdefineret branding
Overskriv appnavnet, beskrivelsen og aktiverne for at levere et fuldt brandet internt chatprodukt til dit team eller dine kunder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HuggingChat (Chat UI)
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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