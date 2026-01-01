Installer Koillection med et-klik-installation
Selvhostet samlingsadministrator til at organisere og katalogisere enhver type fysisk eller digital samling.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Koillection
Koillection er en selvhostet samlingsstyringsapplikation, der lader dig katalogisere hvad som helst — bøger, vinylplader, videospil, frimærker, samlekort eller enhver anden samling, du vedligeholder. I modsætning til skybaserede katalogiseringstjenester kører Koillection udelukkende på din egen server, hvilket holder dine samlingsdata private og under din fulde kontrol.
Bygget på Symfony med en ren, responsiv grænseflade, understøtter Koillection brugerdefinerede metadatafelter og web-scrapere, så du kan berige elementer med præcis den information, der er vigtig for din samlingstype. En fuld REST API muliggør integration med eksterne værktøjer, og flersproget understøttelse dækker 11+ sprog ud af æsken.
Vigtige funktioner i Koillection
Enhver samlingstype
Katalogiser bøger, spil, vinyl, frimærker eller andre samleobjekter uden at være begrænset af forudbyggede skabeloner.
Brugerdefinerede metadatafelter
Definer de præcise felter og datastruktur, der passer til din samling, i stedet for at tilpasse dig et generisk skema.
Webscrapersupport
Træk automatisk metadata fra eksterne hjemmesider for at berige dine elementer med covers, beskrivelser og detaljer.
REST API-adgang
Vis dine samlingsdata via en komplet REST API, der muliggør integration med tilpassede apps eller automatiseringsarbejdsgange.
Flersproget grænseflade
Brug Koillection på dit eget sprog – 11+ sprog understøttes med fuld dækning for engelsk og fransk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Koillection
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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