Koillection er en selvhostet samlingsstyringsapplikation, der lader dig katalogisere hvad som helst — bøger, vinylplader, videospil, frimærker, samlekort eller enhver anden samling, du vedligeholder. I modsætning til skybaserede katalogiseringstjenester kører Koillection udelukkende på din egen server, hvilket holder dine samlingsdata private og under din fulde kontrol.

Bygget på Symfony med en ren, responsiv grænseflade, understøtter Koillection brugerdefinerede metadatafelter og web-scrapere, så du kan berige elementer med præcis den information, der er vigtig for din samlingstype. En fuld REST API muliggør integration med eksterne værktøjer, og flersproget understøttelse dækker 11+ sprog ud af æsken.