Udrul Cockpit CMS med et-klik installation
Letvægts API-først headless CMS til udviklere, der har brug for fleksibel indholdsmodellering uden monolitisk CMS-overhead.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cockpit CMS
Cockpit er et moderne headless indholdsstyringssystem bygget til udvikler-workflows. Det tilbyder en ren, intuitiv grænseflade til at definere indholdstyper, samlinger og singletons, og genererer derefter automatisk RESTful og GraphQL API'er for hver indholdsmodel — ingen brugerdefineret API-kode er påkrævet. Dets lette fodaftryk betyder hurtigere implementeringer og lavere ressourceforbrug sammenlignet med traditionelle CMS-platforme.
Selvværtning af Cockpit på din VPS holder redaktionelt indhold, brugerdata og API-tokens inden for din egen infrastruktur. Du bevarer fuld kontrol over API-rate-begrænsninger, autentificering og lagring, mens du leverer indhold til ethvert front-end framework — React, Vue, Angular, mobilapps eller statiske site-generatorer som Next.js og Gatsby.
Vigtige funktioner i Cockpit CMS
API-first indholdslevering
Hver indholdssamling får automatisk REST- og GraphQL-slutpunkter, der er klar til at forsyne enhver frontend eller mobilapp.
Fleksibel indholdsmodellering
Definer brugerdefinerede felttyper, indlejrede strukturer og indholdsrelationer uden at skrive skemamigreringer.
Flersproget support
Administrer lokaliseret indhold indbygget til internationale sider uden yderligere plugins eller eksterne oversættelsestjenester.
Rollebaserede tilladelser
Tildel granulære adgangsniveauer til redaktører, bidragydere og API-klienter, så hver rolle kun har adgang til det, den skal.
Webhookintegration
Udløs automatiserede arbejdsgange og cache-ugyldiggørelser ved indholdsændringer med konfigurerbare webhook-slutpunkter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cockpit CMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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