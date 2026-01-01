Cockpit er et moderne headless indholdsstyringssystem bygget til udvikler-workflows. Det tilbyder en ren, intuitiv grænseflade til at definere indholdstyper, samlinger og singletons, og genererer derefter automatisk RESTful og GraphQL API'er for hver indholdsmodel — ingen brugerdefineret API-kode er påkrævet. Dets lette fodaftryk betyder hurtigere implementeringer og lavere ressourceforbrug sammenlignet med traditionelle CMS-platforme.

Selvværtning af Cockpit på din VPS holder redaktionelt indhold, brugerdata og API-tokens inden for din egen infrastruktur. Du bevarer fuld kontrol over API-rate-begrænsninger, autentificering og lagring, mens du leverer indhold til ethvert front-end framework — React, Vue, Angular, mobilapps eller statiske site-generatorer som Next.js og Gatsby.