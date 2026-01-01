Op til 70% rabat på Seerr

Installer Seerr med ét klik.

Samlet medieanmodningsplatform til Jellyfin, Plex og Emby med automatiseret opfyldelse via Sonarr og Radarr.

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40,99kr./md.
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Installer Seerr med ét klik.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Seerr

Seerr er en open source-medieanmodnings- og opdagelsesplatform, der forener det bedste fra Overseerr og Jellyseerr i en enkelt applikation med indbygget understøttelse af Jellyfin, Plex og Emby. Brugere søger efter film og tv-serier, indsender anmodninger, og administratorer godkender dem via et rent dashboard – mens Sonarr og Radarr håndterer den faktiske download automatisk.

Selv-hosting af Seerr holder medieserver-legitimationsoplysninger og API-nøgler inden for din egen infrastruktur, samtidig med at det giver familie og venner en elegant måde at anmode om indhold på uden direkte adgang til dine automatiseringsværktøjer. 24/7-tilgængeligheden af VPS-implementering sikrer, at anmodningsindsendelser og notifikationer fungerer pålideligt, uanset om dit hjemmenetværk er online.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Seerr

Multiserver-support

Fungerer med Jellyfin, Plex og Emby inklusive single sign-on, så brugere logger ind med de samme loginoplysninger, som de bruger til deres medieserver.

Sonarr og Radarr integration

Sender automatisk godkendte anmodninger til Sonarr for tv-serier og Radarr for film, og fuldender hele pipelinen fra anmodning til bibliotek.

Duplikatforebyggelse

Scanner eksisterende mediebiblioteker, før anmodninger accepteres, hvilket forhindrer spildte downloads for indhold, der allerede er tilgængeligt.

Granulære tilladelser

Rollebaseret adgangskontrol og anmodningskvoter pr. bruger giver administratorer mulighed for at styre, hvad brugere kan anmode om, og hvor ofte.

Multikanalnotifikationer

Sender godkendelses- og tilgængelighedsalarmer via Discord, Telegram, Slack, e-mail og webhooks for at holde brugere informeret om deres anmodninger.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Seerr

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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