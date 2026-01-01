Seerr er en open source-medieanmodnings- og opdagelsesplatform, der forener det bedste fra Overseerr og Jellyseerr i en enkelt applikation med indbygget understøttelse af Jellyfin, Plex og Emby. Brugere søger efter film og tv-serier, indsender anmodninger, og administratorer godkender dem via et rent dashboard – mens Sonarr og Radarr håndterer den faktiske download automatisk.

Selv-hosting af Seerr holder medieserver-legitimationsoplysninger og API-nøgler inden for din egen infrastruktur, samtidig med at det giver familie og venner en elegant måde at anmode om indhold på uden direkte adgang til dine automatiseringsværktøjer. 24/7-tilgængeligheden af VPS-implementering sikrer, at anmodningsindsendelser og notifikationer fungerer pålideligt, uanset om dit hjemmenetværk er online.