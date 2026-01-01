Installer Seerr med ét klik.
Samlet medieanmodningsplatform til Jellyfin, Plex og Emby med automatiseret opfyldelse via Sonarr og Radarr.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Seerr
Seerr er en open source-medieanmodnings- og opdagelsesplatform, der forener det bedste fra Overseerr og Jellyseerr i en enkelt applikation med indbygget understøttelse af Jellyfin, Plex og Emby. Brugere søger efter film og tv-serier, indsender anmodninger, og administratorer godkender dem via et rent dashboard – mens Sonarr og Radarr håndterer den faktiske download automatisk.
Selv-hosting af Seerr holder medieserver-legitimationsoplysninger og API-nøgler inden for din egen infrastruktur, samtidig med at det giver familie og venner en elegant måde at anmode om indhold på uden direkte adgang til dine automatiseringsværktøjer. 24/7-tilgængeligheden af VPS-implementering sikrer, at anmodningsindsendelser og notifikationer fungerer pålideligt, uanset om dit hjemmenetværk er online.
Vigtige funktioner i Seerr
Multiserver-support
Fungerer med Jellyfin, Plex og Emby inklusive single sign-on, så brugere logger ind med de samme loginoplysninger, som de bruger til deres medieserver.
Sonarr og Radarr integration
Sender automatisk godkendte anmodninger til Sonarr for tv-serier og Radarr for film, og fuldender hele pipelinen fra anmodning til bibliotek.
Duplikatforebyggelse
Scanner eksisterende mediebiblioteker, før anmodninger accepteres, hvilket forhindrer spildte downloads for indhold, der allerede er tilgængeligt.
Granulære tilladelser
Rollebaseret adgangskontrol og anmodningskvoter pr. bruger giver administratorer mulighed for at styre, hvad brugere kan anmode om, og hvor ofte.
Multikanalnotifikationer
Sender godkendelses- og tilgængelighedsalarmer via Discord, Telegram, Slack, e-mail og webhooks for at holde brugere informeret om deres anmodninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Seerr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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