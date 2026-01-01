Udrul Superproduktivitet med enkeltklikinstallation.
Avanceret opgavestyring, der kombinerer to-do-lister, tidsregistrering, Pomodoro-timer og integrationer med Jira, GitHub og GitLab i ét værktøj.
Vælg en VPS-pakke til Super Productivity
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Super Productivity
Super Productivity forener opgavestyring, tidsregistrering og udviklerværktøjsintegrationer i en enkelt applikation. Den kombinerer strukturerede huskelister med Pomodoro-baseret tidsboksning, automatisk generering af timesedler og direkte integrationer med Jira, GitHub, GitLab og Trello — så tildelte opgaver flyder ind på din opgaveliste uden manuel indtastning, og arbejdslogfiler synkroniseres automatisk tilbage.
Selv-hosting på din VPS gør Super Productivity tilgængelig fra enhver browser uden at installere en desktop-app, samtidig med at dine opgavedata, klientoplysninger og arbejdsmønstre forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Ingen analyser, ingen telemetri og ingen brugergebyrer.
Vigtige funktioner i Super Productivity
Integreret tidsregistrering
Spor tid pr. opgave med automatisk tidsregistrering – ideelt til kundefakturering, sprintrapportering og til at forstå, hvor dine timer går hen.
Pomodorotimer
Indbygget understøttelse af Pomodoro-teknikken med konfigurerbare arbejds- og pauseintervaller samt påmindelser for at bevare fokus og forebygge udbrændthed.
Jira og GitHub synkronisering
Auto-importer tildelte Jira-tickets og GitHub-problemer til din opgaveliste, og send arbejdslogfiler tilbage for at holde projektværktøjer synkroniserede.
Undertasker og projekter
Organiser arbejdet med hierarkiske underopgaver, projekter og farvekodede tags, så komplekse initiativer forbliver strukturerede og håndterbare.
Produktivitetsmålinger
Sporer udførte opgaver, fokustid og daglige mønstre over tid, så du kan identificere flaskehalse i arbejdsgangen og forbedre dine vaner.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Super Productivity
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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