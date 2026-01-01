Super Productivity forener opgavestyring, tidsregistrering og udviklerværktøjsintegrationer i en enkelt applikation. Den kombinerer strukturerede huskelister med Pomodoro-baseret tidsboksning, automatisk generering af timesedler og direkte integrationer med Jira, GitHub, GitLab og Trello — så tildelte opgaver flyder ind på din opgaveliste uden manuel indtastning, og arbejdslogfiler synkroniseres automatisk tilbage.

Selv-hosting på din VPS gør Super Productivity tilgængelig fra enhver browser uden at installere en desktop-app, samtidig med at dine opgavedata, klientoplysninger og arbejdsmønstre forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Ingen analyser, ingen telemetri og ingen brugergebyrer.