Op til 70% rabat pÃ¥ Redmine

Deploy Redmine in one click installation.

Flexible open-source project management and issue tracking platform with custom workflows, Gantt charts, and Git integration.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Deploy Redmine in one click installation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r

Alle pakkerne betales forud. Den mÃ¥nedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af mÃ¥neder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Redmine

Redmine is one of the most established open-source project management platforms, powering issue tracking and collaboration for thousands of organizations since 2006. Built with Ruby on Rails, it adapts to diverse methodologies â€” from agile development to traditional waterfall â€” through custom fields, issue types, statuses, and role-based permissions across unlimited projects.

Self-hosting Redmine eliminates per-user subscription fees and keeps your project history, wikis, attachments, and time tracking data entirely on your own infrastructure. This deployment pairs Redmine with a PostgreSQL backend for reliable, scalable data storage suitable for teams managing hundreds of concurrent issues and long-term project archives.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Redmine

Custom Workflows

Define your own issue statuses, transitions, and permissions per project type so Redmine matches your team's actual process rather than forcing a preset methodology.

Gantt Charts

Visualize project timelines, milestones, and task dependencies in interactive Gantt views for scheduling and progress tracking across multiple projects.

Time Tracking

Log hours against issues and generate detailed reports for client billing, sprint reviews, or resource allocation analysis.

Repository Integration

Browse Git, SVN, and Mercurial commits alongside related issues so code changes are traceable directly to the requirements that drove them.

Plugin Ecosystem

Hundreds of community plugins extend Redmine with agile boards, helpdesk features, billing integrations, and additional reporting capabilities.

Hvorfor vÃ¦lge Hostinger til at kÃ¸re Redmine

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

VÃ¦lg en serverplacering tÃ¦t pÃ¥ din mÃ¥lgruppe for at Ã¸ge indlÃ¦sningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole pÃ¥

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