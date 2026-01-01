Implementer Open Journal Systems med enkeltklikinstallation.
Open-source platform for administration og udgivelse af akademiske tidsskrifter, som tusindvis af tidsskrifter verden over stoler på.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) er en gratis open source-platform udviklet af Public Knowledge Project (PKP) til styring af den komplette arbejdsgang for et akademisk tidsskrift — fra indsendelser og peer review til redigering, produktion og onlineudgivelse. Det er verdens mest udbredte open access-tidsskriftstyringssystem, som driver titusindvis af tidsskrifter på tværs af universiteter, forskningsinstitutioner og uafhængige udgivere globalt.
Selvhosting af OJS på din egen VPS giver dit tidsskrift fuldstændig uafhængighed fra kommercielle udgivelsesplatforme, uden gebyrer pr. artikel, ingen abonnementsomkostninger og fuldt ejerskab af dine indsendelsesdata og udgivelsesarkiv. Platformen understøtter implementeringer af flere tidsskrifter, hvilket gør den velegnet til institutioner, der driver flere titler fra én installation.
Vigtige funktioner i Open Journal Systems
Fuld indsendelsesarbejdsgang
Administrer den komplette redaktionelle livscyklus fra forfatterindsendelse gennem fagfællebedømmelse, tekstredigering, layout og endelig udgivelse på én platform.
Fagfællebedømmelseshåndtering
Tildel korrekturlæsere, spor korrekturlæsningsfrister, send påmindelser, og indsaml korrekturlæserbeslutninger fra et struktureret redaktionelt dashboard.
Openaccessudgivelse
Udgiv artikler under open access-licenser med DOI-integration, ORCID-understøttelse og indekserede metadata for synlighed.
Pluginøkosystem
Udvid OJS med plugins til statistik, brugsstatistik, abonnementsstyring, betalingsgateways og tredjepartstjenesteintegrationer.
Flersproget support
OJS leveres med oversættelser til snesevis af sprog og understøtter tosprogede eller flersprogede tidsskriftsgrænseflader og indhold.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Journal Systems
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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