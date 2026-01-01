Open Journal Systems (OJS) er en gratis open source-platform udviklet af Public Knowledge Project (PKP) til styring af den komplette arbejdsgang for et akademisk tidsskrift — fra indsendelser og peer review til redigering, produktion og onlineudgivelse. Det er verdens mest udbredte open access-tidsskriftstyringssystem, som driver titusindvis af tidsskrifter på tværs af universiteter, forskningsinstitutioner og uafhængige udgivere globalt.

Selvhosting af OJS på din egen VPS giver dit tidsskrift fuldstændig uafhængighed fra kommercielle udgivelsesplatforme, uden gebyrer pr. artikel, ingen abonnementsomkostninger og fuldt ejerskab af dine indsendelsesdata og udgivelsesarkiv. Platformen understøtter implementeringer af flere tidsskrifter, hvilket gør den velegnet til institutioner, der driver flere titler fra én installation.