Cloudflared er klient-daemonen til Cloudflare Tunnel, der skaber udgående, krypterede forbindelser fra din VPS til Cloudflares kantnetværk. Ved at dirigere al trafik gennem Cloudflare, før den når din oprindelse, får du indbygget DDoS-beskyttelse og WAF-dækning uden nogensinde at åbne indgående firewallporte eller afsløre din servers IP-adresse.

Selv-hosting af Cloudflared-daemonen på en VPS giver en stabil, altid-aktiv tunnel, der ikke er underlagt pålidelighedsbegrænsningerne ved hjemmeinternetforbindelser. Dine Cloudflare-tokens og tunnelkonfiguration gemmes på infrastruktur, du kontrollerer, og den inkluderede web-brugerflade gør den indledende opsætning og løbende administration ligetil uden brug af kommandolinjen.