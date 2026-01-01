Implementer Cloudflared med et-klik installation
Cloudflare Tunnel-dæmon, der eksponerer tjenester sikkert til internettet uden at åbne firewall-porte.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cloudflared
Cloudflared er klient-daemonen til Cloudflare Tunnel, der skaber udgående, krypterede forbindelser fra din VPS til Cloudflares kantnetværk. Ved at dirigere al trafik gennem Cloudflare, før den når din oprindelse, får du indbygget DDoS-beskyttelse og WAF-dækning uden nogensinde at åbne indgående firewallporte eller afsløre din servers IP-adresse.
Selv-hosting af Cloudflared-daemonen på en VPS giver en stabil, altid-aktiv tunnel, der ikke er underlagt pålidelighedsbegrænsningerne ved hjemmeinternetforbindelser. Dine Cloudflare-tokens og tunnelkonfiguration gemmes på infrastruktur, du kontrollerer, og den inkluderede web-brugerflade gør den indledende opsætning og løbende administration ligetil uden brug af kommandolinjen.
Vigtige funktioner i Cloudflared
Ingen indgående porte nødvendige
Alle forbindelser stammer udgående fra din server, hvilket eliminerer behovet for at åbne firewall-regler eller konfigurere NAT-portvideresendelse.
Beskyttelse af oprindelses-IP
Traffic når din server kun gennem Cloudflare, hvilket skjuler din VPS IP fra scannere og direkte angrebsforsøg.
Indbygget DDoS-beskyttelse
Cloudflare absorberer volumetriske angreb ved kanten, før nogen trafik når din oprindelsesserver.
Zero Trust-integration
Par tunneler med Cloudflare Access for at håndhæve identitetsbaseret godkendelse på enhver intern tjeneste uden en VPN.
Webbaseret konfiguration
Administrer tunnel-tokens og ruter via en inkluderet webbrugerflade uden at skulle bruge kommandolinjen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cloudflared
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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