Udrul Crawl4AI med et-klik-installation.
Open source webcrawler, der konverterer hjemmesider til rent, LLM-klar Markdown til AI-datapiplines.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Crawl4AI
Crawl4AI er en avanceret webcrawler og scraper, der er udviklet specifikt til AI-applikationer. Den omdanner webindhold til struktureret, LLM-klar Markdown-output, hvilket gør det til det ideelle grundlag for RAG (Retrieval-Augmented Generation)-systemer, træningsdatasæt og AI-drevne indholdspipelines. Med over 50.000 GitHub-stjerner er den blevet den foretrukne crawling-løsning i AI-udviklerfællesskabet.
Platformen understøtter fuld browserkontrol til JavaScript-tunge sider, asynkron crawling med browserpooling, intelligent indholdsfiltrering og RESTful API-adgang – alt sammen pakket med et realtids-overvågningsdashboard og en interaktiv legeplads. Selv-hosting af Crawl4AI på din VPS giver dig dedikeret computerkraft til intensive crawling-operationer og fuld kontrol over datahåndtering uden at dirigere følsomt indhold gennem tredjepartstjenester.
Vigtige funktioner i Crawl4AI
LLM-klart output
Konverterer gennemsøgte sider til ren Markdown, optimeret til direkte indføring i sprogmodel-pipelines og RAG-systemer.
Fuld browserkontrol
Håndterer JavaScript-renderede sider og dynamisk indhold ved hjælp af browserpooling for høj ydeevne og nøjagtig dataudtrækning.
RESTful API-adgang
Udstiller HTTP-slutpunkter til integration af webcrawling i eksisterende applikationer og automatiserede dataarbejdsgange.
Realtidsovervågning
Indbygget dashboard og interaktiv legeplads lader dig spore gennemsøgningsoperationer, teste udtrækningsstrategier og fejlfinde konfigurationer live.
Intelligent filtrering
Strukturerede ekstraktionsstrategier filtrerer støj og isolerer relevant indhold, hvilket reducerer efterbehandlingsarbejdet i din AI-pipeline.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Crawl4AI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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