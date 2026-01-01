DHIS2 er verdens største open source-sundhedsinformationsstyringssystem, implementeret i mere end 70 lande til at indsamle, analysere og rapportere rutinemæssige sundheds-, vaccinations-, sygdomsovervågnings- og logistikdata. Udviklet af Universitetet i Oslo og et globalt fællesskab af partnere fra den offentlige sektor, understøtter det nationale sundhedsprogrammer, der betjener omkring 2,4 milliarder mennesker.

Selvhosting af DHIS2 på din egen VPS holder følsomme patient- og programdata fuldt ud under din jurisdiktion, giver dig mulighed for at tilpasse metadata, dashboards og integrationer til lokale arbejdsgange og undgår brugergebyrer forbundet med proprietære HMIS-leverandører.