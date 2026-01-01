Implementer DHIS2 med et-klik installation
Open source sundhedsinformationsplatform brugt af nationale sundhedstjenester i over 70 lande verden over.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DHIS2
DHIS2 er verdens største open source-sundhedsinformationsstyringssystem, implementeret i mere end 70 lande til at indsamle, analysere og rapportere rutinemæssige sundheds-, vaccinations-, sygdomsovervågnings- og logistikdata. Udviklet af Universitetet i Oslo og et globalt fællesskab af partnere fra den offentlige sektor, understøtter det nationale sundhedsprogrammer, der betjener omkring 2,4 milliarder mennesker.
Selvhosting af DHIS2 på din egen VPS holder følsomme patient- og programdata fuldt ud under din jurisdiktion, giver dig mulighed for at tilpasse metadata, dashboards og integrationer til lokale arbejdsgange og undgår brugergebyrer forbundet med proprietære HMIS-leverandører.
Vigtige funktioner i DHIS2
Multikanal dataindsamling
Indsaml aggregerede, individuelle og hændelsesdata via webformularer, Android-klienter, SMS og masseimport på tværs af tusindvis af faciliteter.
Visuel analyse
Byg pivottabeller, diagrammer, kort og dashboards direkte fra indsamlede data uden at eksportere til eksterne værktøjer.
Sporingsprogrammer
Følg individuelle sager, modtagere og forsyningskæder over tid med konfigurerbare longitudinelle sporingsprogrammer.
Metadatastyring
Definer organisationsenheder, dataelementer, indikatorer og valideringsregler gennem en fleksibel model tilpasset af sundhedsministerier.
RESTful Web API
Integrer registre, laboratoriesystemer og rapporteringspipelines via en dokumenteret REST API og DHIS2 app-platformen.
Offline-first Android
Feltarbejdere indsamler data offline med DHIS2 Android Capture-appen og synkroniserer, når forbindelsen er genoprettet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DHIS2
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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