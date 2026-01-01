Udrul Donetick med etklikinstallation
Open source samarbejdsbaseret opgavestyringsværktøj til at organisere huslige pligter og tilbagevendende opgaver på tværs af flere brugere.
Vælg en VPS-pakke til Donetick
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Donetick
Donetick er en selvhostet opgavestyringsapplikation, der er specialbygget til fælles boliger og små grupper. Den går ud over simple to-do-lister ved at tilbyde intelligente tildelingsstrategier – herunder tilfældig rotation og arbejdsbyrdebalancering baseret på historik over udførelse – så tilbagevendende opgaver fordeles retfærdigt blandt alle medlemmer uden manuel koordinering.
Fleksibel planlægning understøtter daglige, ugentlige, månedlige og brugerdefinerede gentagelsesmønstre, mens integrationer med Telegram og Pushover leverer rettidige påmindelser. NFC-tag-understøttelse lader medlemmer udføre opgaver øjeblikkeligt ved at tappe et tag på den relevante placering. SSO- og OIDC-kompatibilitet betyder, at Donetick passer ind i eksisterende identitetsopsætninger, og den letvægts SQLite-backend holder implementeringen enkel. Selvhosting giver dig fuld databeskyttelse uden abonnementsgebyrer.
Vigtige funktioner i Donetick
Smart opgavetildeling
Fordeler opgaver retfærdigt ved hjælp af tilfældig tildeling eller arbejdsbyrdefordeling baseret på hvert medlems gennemførelseshistorik.
Fleksibel gentagelse
Understøtter daglige, ugentlige, månedlige og tilpassede tidsplaner, så hver rutine — fra daglig opvask til månedlig hovedrengøring — forbliver på sporet.
Pushnotifikationer
Integreres med Telegram og Pushover for at sende påmindelser og advarsler om forfald direkte til medlemmers enheder.
NFC-tag-support
Placer NFC-tags på relevante steder i hjemmet, så medlemmer øjeblikkeligt kan markere opgaver som udførte med et telefontryk.
SSO og OIDC login
Forbindes til eksisterende identitetsudbydere via Single Sign-On og OpenID Connect for problemfri brugeradministration.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Donetick
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.