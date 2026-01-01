Donetick er en selvhostet opgavestyringsapplikation, der er specialbygget til fælles boliger og små grupper. Den går ud over simple to-do-lister ved at tilbyde intelligente tildelingsstrategier – herunder tilfældig rotation og arbejdsbyrdebalancering baseret på historik over udførelse – så tilbagevendende opgaver fordeles retfærdigt blandt alle medlemmer uden manuel koordinering.

Fleksibel planlægning understøtter daglige, ugentlige, månedlige og brugerdefinerede gentagelsesmønstre, mens integrationer med Telegram og Pushover leverer rettidige påmindelser. NFC-tag-understøttelse lader medlemmer udføre opgaver øjeblikkeligt ved at tappe et tag på den relevante placering. SSO- og OIDC-kompatibilitet betyder, at Donetick passer ind i eksisterende identitetsopsætninger, og den letvægts SQLite-backend holder implementeringen enkel. Selvhosting giver dig fuld databeskyttelse uden abonnementsgebyrer.