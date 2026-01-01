Installer Radicale med enkeltklikinstallation.
Letvægts selvhostet CalDAV- og CardDAV-server til synkronisering af kalendere og kontakter på tværs af alle dine enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Radicale
Radicale er en lille, enkel, problemfri CalDAV (kalender) og CardDAV (kontakt) server skrevet i Python. Den taler de standardprotokoller, som ethvert moderne operativsystem understøtter indbygget — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — så kalendere og kontakter synkroniseres til dine enheder uden at installere brugerdefinerede apps eller browserudvidelser.
Selv-hosting af Radicale på din VPS holder hver begivenhed, adresse og delte kalender på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overladt til en kalender-SaaS. Serveren gemmer samlinger som almindelige filer på disken, kræver ingen database og kører komfortabelt sammen med andre apps takket være dens lille Python-fodaftryk.
Vigtige funktioner i Radicale
Standard CalDAV og CardDAV
Indbygget synkronisering med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME og KDE uden tredjepartsklienter — alle moderne operativsystemer understøtter protokollerne som standard.
Filbaseret lagring
Kalendere og kontakter ligger som almindelige iCalendar- og vCard-filer på disk – nemme at sikkerhedskopiere, versionsstyre eller migrere uden databasedumps.
Flerbruger med deling
Hver godkendt bruger får deres egne samlinger, med valgfri delingsregler for delte familie- eller teamkalendere.
Minimalt ressourcefodaftryk
Ren Python-server uden database starter på få sekunder og bruger titusindvis af megabyte hukommelse – perfekt til de mindste VPS-planer.
Webadministrationsgrænseflade
Indbygget browser-UI giver brugere mulighed for at gennemse samlinger, kopiere CalDAV/CardDAV URL'er til klientopsætning og verificere, at alt fungerer.
Reverseproxyvenlig
Designet til at sidde bag nginx, Apache eller Traefik med HTTPS-terminering opstrøms, så implementering er enkel og sikker.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Radicale
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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