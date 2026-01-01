Radicale er en lille, enkel, problemfri CalDAV (kalender) og CardDAV (kontakt) server skrevet i Python. Den taler de standardprotokoller, som ethvert moderne operativsystem understøtter indbygget — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — så kalendere og kontakter synkroniseres til dine enheder uden at installere brugerdefinerede apps eller browserudvidelser.

Selv-hosting af Radicale på din VPS holder hver begivenhed, adresse og delte kalender på infrastruktur, du kontrollerer, i stedet for at blive overladt til en kalender-SaaS. Serveren gemmer samlinger som almindelige filer på disken, kræver ingen database og kører komfortabelt sammen med andre apps takket være dens lille Python-fodaftryk.