Vedlagt er en open source-webapplikation til afsendelse af private, ende-til-ende-krypterede noter. Ved brug af native browser-krypto-API'er krypterer den indhold på klientsiden, før det nogensinde når serveren – hvilket betyder, at værten aldrig har adgang til den ukrypterede tekst. Noter kan indstilles til at selvdestruere efter at være blevet læst én gang eller udløbe efter en konfigurerbar tidsperiode.

Selvhosting af Enclosed på din VPS sikrer, at krypteret notelagring forbliver udelukkende på din egen infrastruktur. Organisationer, der håndterer følsomme legitimationsoplysninger, API-nøgler eller fortrolige oplysninger, får fuld kontrol over dataopbevaring og kan håndhæve brugerdefinerede udløbspolitikker uden at skulle stole på tredjeparts hostede tjenester.