Udrul det inkluderede med et-klik installation.
Minimalistisk webapplikation til deling af private krypterede noter med udløbskontrol og adgangskodebeskyttelse.
Vælg en VPS-pakke til Enclosed
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Enclosed
Vedlagt er en open source-webapplikation til afsendelse af private, ende-til-ende-krypterede noter. Ved brug af native browser-krypto-API'er krypterer den indhold på klientsiden, før det nogensinde når serveren – hvilket betyder, at værten aldrig har adgang til den ukrypterede tekst. Noter kan indstilles til at selvdestruere efter at være blevet læst én gang eller udløbe efter en konfigurerbar tidsperiode.
Selvhosting af Enclosed på din VPS sikrer, at krypteret notelagring forbliver udelukkende på din egen infrastruktur. Organisationer, der håndterer følsomme legitimationsoplysninger, API-nøgler eller fortrolige oplysninger, får fuld kontrol over dataopbevaring og kan håndhæve brugerdefinerede udløbspolitikker uden at skulle stole på tredjeparts hostede tjenester.
Vigtige funktioner i Enclosed
Klientkryptering
Noter krypteres i browseren før overførsel ved hjælp af native Web Crypto API'er, så serveren aldrig ser det ukrypterede indhold.
Selvdestruerende noter
Indstil noter til at udløbe efter en enkelt læsning eller et defineret tidsvindue, hvilket sikrer, at følsomme oplysninger ikke forbliver længere end nødvendigt.
Adgangskodebeskyttelse
Tilføj en valgfri adgangskode til enhver note, der kræver, at modtagere godkender sig, før indholdet kan dekrypteres og vises.
Delelinks
Hver note genererer en unik URL, der kan sendes via e-mail, chat eller SMS – ingen konto eller registrering er påkrævet for modtageren.
Letvægtsudrulning
Enkelt container med minimale ressourcekrav gør Enclosed nem at køre sammen med andre tjenester på den samme VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Enclosed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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