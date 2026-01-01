evcc er en open source EV-ladestyring og et hjemmeenergistyringssystem, der prioriterer at oplade dit elektriske køretøj med selvproduceret solenergi i stedet for netstrøm. Den forbinder til hundredvis af wallbokse, solcelleinvertere, batterilagringssystemer, smartmålere og køretøjs-API'er for at koordinere opladning baseret på live PV-overskud, dynamiske elpriser og batteriets ladetilstand.

Selv-hosting af evcc på din egen VPS holder enhedslegitimationsoplysninger, opladningshistorik og automatiseringslogik fuldstændig under din kontrol, fjerner enhver afhængighed af leverandør-skytjenester og sikrer, at dine ladestrategier fortsætter med at køre pålideligt, når solen skinner.