Installer evcc med ét klik
Solcelleoptimeret EV-opladningscontroller og hjemmeenergistyring til hundredvis af wallboxe, invertere og køretøjer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med evcc
evcc er en open source EV-ladestyring og et hjemmeenergistyringssystem, der prioriterer at oplade dit elektriske køretøj med selvproduceret solenergi i stedet for netstrøm. Den forbinder til hundredvis af wallbokse, solcelleinvertere, batterilagringssystemer, smartmålere og køretøjs-API'er for at koordinere opladning baseret på live PV-overskud, dynamiske elpriser og batteriets ladetilstand.
Selv-hosting af evcc på din egen VPS holder enhedslegitimationsoplysninger, opladningshistorik og automatiseringslogik fuldstændig under din kontrol, fjerner enhver afhængighed af leverandør-skytjenester og sikrer, at dine ladestrategier fortsætter med at køre pålideligt, når solen skinner.
Vigtige funktioner i evcc
Soloverskudsopladning
Oplader din elbil med overskydende solcelleenergi i realtid, maksimerer selvforbruget og minimerer netimporten.
Dynamisk takstsupport
Planlægger opladning i de billigste timer med dynamiske elpriser såsom Tibber, aWATTar og Octopus.
Hundredvis af enheder
Integreres med ladere, målere, invertere og køretøjer fra ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei og mange flere.
Browserbaseret opsætning
Konfigurer wallbokse, køretøjer, målere og ladepunkter via en guidet web-brugerflade uden at redigere YAML-filer manuelt.
Hjemmebatteribevidst
Koordinerer elbilopladning med hjemmebatteriets ladestatus, så dit husbatteri ikke drænes til at drive bilen.
REST og MQTT API'er
Udstiller en fuld REST- og MQTT-API til Home Assistant, openHAB, Node-RED og brugerdefinerede automatiseringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre evcc
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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