MaxKB er en open source-platform til opbygning af virksomheds-AI-vidensbaseagenter drevet af Retrieval-Augmented Generation (RAG). Den behandler PDF, Word, Excel, Markdown og HTML til vektorembeddings og forbinder dem med dit valg af LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek eller en lokal model. En visuel workflow-motor lader teams implementere intelligente Q&A-agenter uden at skrive kode.

Selvhosting af MaxKB på din egen VPS holder proprietære dokumenter, kundeinteraktioner og forretningsviden fuldstændigt inden for din infrastruktur, hvilket eliminerer cloud-omkostninger pr. forespørgsel, samtidig med at det giver dig fuld kontrol over modelvalg og databeskyttelse.