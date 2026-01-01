Installer MaxKB med enkeltklikinstallation.
Open source RAG-platform til at bygge AI-vidensbaseagenter fra dine dokumenter og datakilder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MaxKB
MaxKB er en open source-platform til opbygning af virksomheds-AI-vidensbaseagenter drevet af Retrieval-Augmented Generation (RAG). Den behandler PDF, Word, Excel, Markdown og HTML til vektorembeddings og forbinder dem med dit valg af LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek eller en lokal model. En visuel workflow-motor lader teams implementere intelligente Q&A-agenter uden at skrive kode.
Selvhosting af MaxKB på din egen VPS holder proprietære dokumenter, kundeinteraktioner og forretningsviden fuldstændigt inden for din infrastruktur, hvilket eliminerer cloud-omkostninger pr. forespørgsel, samtidig med at det giver dig fuld kontrol over modelvalg og databeskyttelse.
Vigtige funktioner i MaxKB
RAG-drevet Spørgsmål og svar
Behandler automatisk dokumenter til vektorindlejringer for nøjagtige, kildebaserede svar på komplekse forespørgsler.
Multiformatindlæsning
Importerer PDF, Word, Excel, Markdown, HTML og almindelig tekst — plus webcrawling for at opbygge vidensbaser fra onlineindhold.
Modelfleksibilitet
Fungerer med OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek og lokalt hostede modeller, så du vælger den bedste pasform for pris og privatliv.
Visuel Workflowmotor
Orkestrer flertrins AI-processer og integrer agenter i kundeservice- eller HR-systemer uden at skrive kode.
API-integration
Fuld REST API og indlejringskoder gør det ligetil at tilføje AI-agenten til enhver eksisterende hjemmeside eller applikation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MaxKB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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