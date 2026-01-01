SnapOtter er en selvhostet billedbehandlingsplatform, der kombinerer et omfattende redigeringsværktøj — ændring af størrelse, beskæring, komprimering, konvertering, vandmærkning og mere — med lokale AI-funktioner, herunder baggrundsfjernelse, billedopskalering, OCR og fotorestaurering. Al behandling kører på din egen server ved hjælp af CPU eller GPU, så originale filer og resultater aldrig passerer gennem eksterne tjenester.

Med understøttelse af 55+ inputformater, herunder 23 kamera RAW-formater og 14 outputformater, håndterer SnapOtter alt fra hurtige enkeltbilledredigeringer til komplekse batch-arbejdsgange bygget ved hjælp af dens visuelle pipelinebygger. En REST API med interaktiv Swagger-dokumentation gør det ligetil at integrere billedbehandling i enhver applikation eller automatisering.