Implementer SnapOtter med etklikinstallation.
Selvhostet billedbehandlingspakke med 55+ værktøjer, lokale AI-funktioner og batch-pipelines – billeder forlader aldrig din server.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SnapOtter
SnapOtter er en selvhostet billedbehandlingsplatform, der kombinerer et omfattende redigeringsværktøj — ændring af størrelse, beskæring, komprimering, konvertering, vandmærkning og mere — med lokale AI-funktioner, herunder baggrundsfjernelse, billedopskalering, OCR og fotorestaurering. Al behandling kører på din egen server ved hjælp af CPU eller GPU, så originale filer og resultater aldrig passerer gennem eksterne tjenester.
Med understøttelse af 55+ inputformater, herunder 23 kamera RAW-formater og 14 outputformater, håndterer SnapOtter alt fra hurtige enkeltbilledredigeringer til komplekse batch-arbejdsgange bygget ved hjælp af dens visuelle pipelinebygger. En REST API med interaktiv Swagger-dokumentation gør det ligetil at integrere billedbehandling i enhver applikation eller automatisering.
Vigtige funktioner i SnapOtter
55+ formatsupport
Behandler JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kamera RAW-formater og mere – konverter mellem ethvert understøttet format i én enkelt handling.
Lokal AI-behandling
Baggrundsfjernelse, billedopskalering, OCR, ansigtsforbedring og fotorestaurering kører udelukkende på din VPS CPU eller GPU – ingen eksterne API-kald eller datadeling.
Visuel pipelinebygger
Kæd flere billedbehandlinger sammen i genanvendelige pipelines til batchbehandling, så gentagne arbejdsgange kører automatisk uden manuelle trin hver gang.
REST API med dokumentation
Hvert værktøj er tilgængeligt via en dokumenteret REST API med interaktiv Swagger UI på /api/docs, hvilket gør det nemt at integrere billedbehandling i applikationer og scripts.
Batchbehandling
Upload og transformer hele billedmapper i ét job, og anvend de samme operationer på hundredvis af filer samtidigt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SnapOtter
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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