Svix er en open source, virksomhedsklar webhook-leveringsplatform, der håndterer alt, hvad der er involveret i at sende pålidelige webhooks i stor skala. Den administrerer automatiske genforsøg med eksponentiel backoff, overvågning af endpoint-tilstand, meddelelsessignering og -verifikation samt en komplet revisionslog over hvert leveringsforsøg – så du ikke behøver at bygge noget af denne infrastruktur selv.

En indlejringsbar portalkomponent lader din applikations kunder selv administrere deres webhook-endpoints og hændelsesabonnementer. Bygget i Rust for ydeevne, kører Svix med PostgreSQL og Redis og eksponerer en REST API med officielle SDK'er til alle større sprog. Selv-hosting på din VPS holder alle webhook-data under din kontrol.