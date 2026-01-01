Udrul Svix med etklikinstallation.
Open source webhookleveringstjeneste med automatiske genforsøg, beskedsignering og en indlejringsbar kundeendepunktsportal.
Vælg en VPS-pakke til Svix
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Svix
Svix er en open source, virksomhedsklar webhook-leveringsplatform, der håndterer alt, hvad der er involveret i at sende pålidelige webhooks i stor skala. Den administrerer automatiske genforsøg med eksponentiel backoff, overvågning af endpoint-tilstand, meddelelsessignering og -verifikation samt en komplet revisionslog over hvert leveringsforsøg – så du ikke behøver at bygge noget af denne infrastruktur selv.
En indlejringsbar portalkomponent lader din applikations kunder selv administrere deres webhook-endpoints og hændelsesabonnementer. Bygget i Rust for ydeevne, kører Svix med PostgreSQL og Redis og eksponerer en REST API med officielle SDK'er til alle større sprog. Selv-hosting på din VPS holder alle webhook-data under din kontrol.
Vigtige funktioner i Svix
Automatiske genforsøg
Mislykkede webhook-leverancer forsøges automatisk igen med eksponentiel backoff, hvilket sikrer, at beskeder når deres destination, selv under midlertidige nedbrud.
Beskedsignering
Alle udgående webhooks er signeret med HMAC-SHA256 eller Ed25519, hvilket giver modtagere mulighed for at kryptografisk verificere autenticiteten af hver besked.
Indlejringsbar portal
Send en færdigbygget webhook-administrationsportal, som dine kunder kan bruge til at registrere endepunkter og abonnere på begivenheder – ingen brugerdefineret brugerflade påkrævet.
Leveringsrevisionslog
Hvert leveringsforsøg logges med fulde anmodnings- og svardetaljer, hvilket gør det nemt at fejlfinde fejl og genspille mistede hændelser.
Multisprogede SDK'er
Officielle klient-SDK'er til Python, TypeScript, Go, Java, Ruby og C# lader dig integrere Svix i enhver backend på få minutter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Svix
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.