Udrul Dograh med enkeltklikinstallation
Open source no-code-platform til at bygge og implementere AI-stemmeagenter på få minutter, med 30+ sprogunderstøttelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dograh
Dograh er en gratis, open source no-code platform, der lader dig bygge og implementere AI-drevne stemmeagenter uden at skrive en eneste linje kode. Dens træk-og-slip-grænseflade tager dig fra koncept til en live, produktionsklar stemmeagent på under ti minutter, med understøttelse af over 30 sprog, realtidsanalyse og intelligent opkaldsrute indbygget fra starten.
Selv-hosting af Dograh på din VPS holder alle samtaledata, optagelser og kundeinteraktioner på din egen infrastruktur, hvilket er afgørende for GDPR-overholdelse og brancher med strenge krav til datalagring. De inkluderede PostgreSQL-, Redis- og MinIO-komponenter leverer den lager- og caching-ydeevne, som stemmeinteraktioner med lav latenstid kræver.
Vigtige funktioner i Dograh
Agentbygger uden kode
Træk-og-slip-arbejdsgange giver ikke-tekniske brugere mulighed for at designe komplette stemmesamtaleforløb uden at skrive kode.
30+ sprogunderstøttelse
Indbygget flersproget talesyntese og -genkendelse muliggør kundeinteraktioner på det sprog, dine brugere foretrækker.
Intelligent opkaldsrouting
Komplekse forespørgsler eskalerer automatisk til menneskelige agenter, mens AI effektivt håndterer rutineforespørgsler.
Analyser i realtid
Live-dashboards viser samtalemålinger, gennemførelsesrater og agentpræstation, så du kontinuerligt kan optimere.
Arkitektur med fokus på privatliv
Alle samtaledata forbliver på din infrastruktur, hvilket gør det ligetil at opfylde GDPR og brancheoverholdelseskrav.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dograh
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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