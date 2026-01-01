Dograh er en gratis, open source no-code platform, der lader dig bygge og implementere AI-drevne stemmeagenter uden at skrive en eneste linje kode. Dens træk-og-slip-grænseflade tager dig fra koncept til en live, produktionsklar stemmeagent på under ti minutter, med understøttelse af over 30 sprog, realtidsanalyse og intelligent opkaldsrute indbygget fra starten.

Selv-hosting af Dograh på din VPS holder alle samtaledata, optagelser og kundeinteraktioner på din egen infrastruktur, hvilket er afgørende for GDPR-overholdelse og brancher med strenge krav til datalagring. De inkluderede PostgreSQL-, Redis- og MinIO-komponenter leverer den lager- og caching-ydeevne, som stemmeinteraktioner med lav latenstid kræver.