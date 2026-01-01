Twenty er et næste-generations open source-CRM, der giver udviklingsteams fuld kontrol over deres kundeforholds-arbejdsgange. I modsætning til stive SaaS CRM'er lader Twenty dig tilpasse hvert felt, objekt og forhold for at matche dine præcise forretningsprocesser gennem en fleksibel datamodel.

Selvhosting af Twenty på en VPS holder alle kundedata private og eliminerer licensgebyrer pr. bruger. Dens API-første arkitektur betyder, at enhver brugerdefineret integration eller automatisering er mulig, og den moderne grænseflade kan konkurrere med kommercielle alternativer, samtidig med at den giver dig fuldt ejerskab over din CRM-infrastruktur.