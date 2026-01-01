Installer Twenty med ét-klik installation.
Moderne open source CRM med en tilpasselig datamodel, API-først design og fleksibel workflow-automatisering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Twenty
Twenty er et næste-generations open source-CRM, der giver udviklingsteams fuld kontrol over deres kundeforholds-arbejdsgange. I modsætning til stive SaaS CRM'er lader Twenty dig tilpasse hvert felt, objekt og forhold for at matche dine præcise forretningsprocesser gennem en fleksibel datamodel.
Selvhosting af Twenty på en VPS holder alle kundedata private og eliminerer licensgebyrer pr. bruger. Dens API-første arkitektur betyder, at enhver brugerdefineret integration eller automatisering er mulig, og den moderne grænseflade kan konkurrere med kommercielle alternativer, samtidig med at den giver dig fuldt ejerskab over din CRM-infrastruktur.
Vigtige funktioner i Twenty
Tilpasselig datamodel
Tilføj brugerdefinerede objekter, felter og relationer for at matche din nøjagtige forretningsstruktur uden at skrive backend-kode.
Design med fokus på API
En fuld GraphQL- og REST API lader dig integrere Twenty med ethvert eksternt værktøj, automatiseringsplatform eller tilpasset applikation.
Kanban og listevisninger
Skift mellem Kanban-pipelinevisninger og tabeloversigter for at administrere aftaler og kontakter i det format, der passer til din arbejdsgang.
E-mailintegration
Forbind Gmail eller andre e-mailudbydere for automatisk at logge kommunikationer direkte mod kontakter og handler.
Ingen brugergebyrer
Selvhosting eliminerer tilbagevendende CRM-licensomkostninger, hvilket gør Twenty omkostningseffektivt for voksende salgsteams.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Twenty
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.