Rivet er en open source-orkestreringsmotor for Rivet Actors — langvarige, letvægtsprocesser, hvis tilstand lever i hukommelsen og gemmes automatisk. I modsætning til statsløse serverløse runtime-miljøer bevarer hver aktør sin egen SQLite-understøttede tilstand, adresserbare identitet og hændelseslog, hvilket gør den til en naturlig pasform for AI-agenter, multiplayer-spilsessioner, samarbejdsredigeringsværktøjer og holdbare workflows.

Selv-hosting af Rivet på din egen VPS holder aktørtilstand, agenthukommelse og workflow-data fuldt ud under din kontrol uden gebyrer pr. udførelse. Den inkluderede motor leveres med det indbyggede Inspector-dashboard til at gennemse aktørtilstand, genafspille workflows og fejlfinde live trafik uden at instrumentere applikationskode.