Implementer Rivet med et-klik-installation.
Open source-runtime til tilstandsfulde aktører, der driver AI-agenter, samarbejdsapps og holdbare arbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Rivet
Rivet er en open source-orkestreringsmotor for Rivet Actors — langvarige, letvægtsprocesser, hvis tilstand lever i hukommelsen og gemmes automatisk. I modsætning til statsløse serverløse runtime-miljøer bevarer hver aktør sin egen SQLite-understøttede tilstand, adresserbare identitet og hændelseslog, hvilket gør den til en naturlig pasform for AI-agenter, multiplayer-spilsessioner, samarbejdsredigeringsværktøjer og holdbare workflows.
Selv-hosting af Rivet på din egen VPS holder aktørtilstand, agenthukommelse og workflow-data fuldt ud under din kontrol uden gebyrer pr. udførelse. Den inkluderede motor leveres med det indbyggede Inspector-dashboard til at gennemse aktørtilstand, genafspille workflows og fejlfinde live trafik uden at instrumentere applikationskode.
Vigtige funktioner i Rivet
Tilstandsfulde aktører
Langvarige processer med in-memory-tilstand, SQLite-vedholdenhed og stabile adresserbare identiteter til AI-agenter og multiplayer-sessioner.
Holdbare arbejdsgange
Workflow-køretid overlever nedbrud og genstarter, afspiller hændelseshistorik, så forretningslogikken genoptages præcis der, hvor den slap.
Indbygget inspektør
Browserdashboard til at gennemse aktør-SQLite-databaser, inspicere workflowtilstand, overvåge begivenheder og styre aktører via en REPL.
Polyglot SDK'er
Forbind løbere via de officielle RivetKit SDK'er til TypeScript, Rust, Python og Swift uden at omskrive eksisterende tjenester.
Filsystemlager
Produktionsklar enkeltnode-implementering understøttet af et indlejret RocksDB-lager – ingen ekstern database er nødvendig for at starte.
Containerplanlægning
Planlægger brugerkode som containere på tværs af runner-noder, hvilket gør det ligetil at køre agenter og spilservere sammen med motoren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rivet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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