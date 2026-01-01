Op til 70% rabat på Rivet

Implementer Rivet med et-klik-installation.

Open source-runtime til tilstandsfulde aktører, der driver AI-agenter, samarbejdsapps og holdbare arbejdsgange.

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40,99kr./md.
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Implementer Rivet med et-klik-installation.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Rivet

Rivet er en open source-orkestreringsmotor for Rivet Actors — langvarige, letvægtsprocesser, hvis tilstand lever i hukommelsen og gemmes automatisk. I modsætning til statsløse serverløse runtime-miljøer bevarer hver aktør sin egen SQLite-understøttede tilstand, adresserbare identitet og hændelseslog, hvilket gør den til en naturlig pasform for AI-agenter, multiplayer-spilsessioner, samarbejdsredigeringsværktøjer og holdbare workflows.

Selv-hosting af Rivet på din egen VPS holder aktørtilstand, agenthukommelse og workflow-data fuldt ud under din kontrol uden gebyrer pr. udførelse. Den inkluderede motor leveres med det indbyggede Inspector-dashboard til at gennemse aktørtilstand, genafspille workflows og fejlfinde live trafik uden at instrumentere applikationskode.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Rivet

Tilstandsfulde aktører

Langvarige processer med in-memory-tilstand, SQLite-vedholdenhed og stabile adresserbare identiteter til AI-agenter og multiplayer-sessioner.

Holdbare arbejdsgange

Workflow-køretid overlever nedbrud og genstarter, afspiller hændelseshistorik, så forretningslogikken genoptages præcis der, hvor den slap.

Indbygget inspektør

Browserdashboard til at gennemse aktør-SQLite-databaser, inspicere workflowtilstand, overvåge begivenheder og styre aktører via en REPL.

Polyglot SDK'er

Forbind løbere via de officielle RivetKit SDK'er til TypeScript, Rust, Python og Swift uden at omskrive eksisterende tjenester.

Filsystemlager

Produktionsklar enkeltnode-implementering understøttet af et indlejret RocksDB-lager – ingen ekstern database er nødvendig for at starte.

Containerplanlægning

Planlægger brugerkode som containere på tværs af runner-noder, hvilket gør det ligetil at køre agenter og spilservere sammen med motoren.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rivet

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

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