Op til 70% rabat pÃ¥ Juxtapose

Deploy Juxtapose in one click installation.

Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.

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40,99kr./md.
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Deploy Juxtapose in one click installation.

VÃ¦lg en VPS-pakke til Juxtapose

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r

Alle pakkerne betales forud. Den mÃ¥nedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af mÃ¥neder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Juxtapose

Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.

Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Juxtapose

Webhook Ingestion

Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.

Multi-Platform Delivery

Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.

Liquid Template Engine

Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.

Per-User Filtering Rules

Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.

LDAP Authentication

Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.

Hvorfor vÃ¦lge Hostinger til at kÃ¸re Juxtapose

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

VÃ¦lg en serverplacering tÃ¦t pÃ¥ din mÃ¥lgruppe for at Ã¸ge indlÃ¦sningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole pÃ¥

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