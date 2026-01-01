Udrul DumbDrop med enkeltklikinstallation.
Enkel træk-og-slip filoverførselsværktøj, der lægger filer direkte i en mappe — ingen database, ingen konti, intet besvær.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DumbDrop
DumbDrop er en bevidst minimal filoverførselsapplikation fra DumbWare.io, bygget på idéen om, at deling af filer med en server ikke bør kræve et kontosystem, et objektlager eller et cloud-abonnement. Interfacet er en enkelt dropzone — træk filer ind, og de lander på disken i en konfigureret uploadmappe, du fuldt ud kontrollerer.
På trods af den lille overflade leverer DumbDrop praktiske ekstrafunktioner som valgfri PIN-beskyttelse, understøttelse af mappeupload, konfigurerbare størrelsesgrænser, filtrering af filtypenavne og Apprise-notifikationer. Selv-hosting på en VPS holder uploadede filer private, fjerner overførselsgebyrer pr. gigabyte fra tredjepartstjenester og giver dig et pålideligt overleveringspunkt for samarbejdspartnere, der ikke har shell- eller SFTP-adgang.
Vigtige funktioner i DumbDrop
Træk-og-slip-uploads
Slip én fil, flere filer eller en hel mappe ind på siden, og den oprindelige mappestruktur bevares på disken.
Ingen database nødvendig
Uploadede filer skrives direkte til et monteret bibliotek, så sikkerhedskopier er en simpel mappekopi, og der er intet at migrere.
Valgfri PIN-beskyttelse
Indstil en 4-10-cifret PIN-kode for at begrænse uploads på delte servere uden at skulle opsætte et fuldt autentificeringssystem.
Apprise-notifikationer
Få besked via enhver Apprise-understøttet kanal, hver gang en ny fil lander, med tilpasselige skabeloner for filnavn, størrelse og lagerforbrug.
Filoversigt og oprydning
Aktiver den valgfri filbrowser for at downloade eller slette uploadede filer direkte fra webgrænsefladen uden SSH-adgang.
Udvidelse og størrelsesgrænser
Begræns accepterede filtyper og sæt loft over uploadstørrelser for at holde dropzonen i overensstemmelse med, hvordan du har tænkt dig, den skal bruges.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DumbDrop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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