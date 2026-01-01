DumbDrop er en bevidst minimal filoverførselsapplikation fra DumbWare.io, bygget på idéen om, at deling af filer med en server ikke bør kræve et kontosystem, et objektlager eller et cloud-abonnement. Interfacet er en enkelt dropzone — træk filer ind, og de lander på disken i en konfigureret uploadmappe, du fuldt ud kontrollerer.

På trods af den lille overflade leverer DumbDrop praktiske ekstrafunktioner som valgfri PIN-beskyttelse, understøttelse af mappeupload, konfigurerbare størrelsesgrænser, filtrering af filtypenavne og Apprise-notifikationer. Selv-hosting på en VPS holder uploadede filer private, fjerner overførselsgebyrer pr. gigabyte fra tredjepartstjenester og giver dig et pålideligt overleveringspunkt for samarbejdspartnere, der ikke har shell- eller SFTP-adgang.