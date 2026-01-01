Udrul MapStore med et-kliks installation
Open source WebGIS-rammeværk til at bygge interaktive kort, dashboards og 3D geohistorier fra enhver datakilde.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MapStore
MapStore er et open source WebGIS-produkt udviklet af GeoSolutions, der lader teams oprette, gemme og dele interaktive kort, dashboards og fordybende geohistorier i browseren. Det understøtter hele stakken af OGC-standarder (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) og integreres nativt med GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-tjenester og enhver standardkompatibel geospatial backend.
Bygget på OpenLayers, Leaflet og CesiumJS forener MapStore 2D- og 3D-visninger, en omfattende attributtabel, diagram-widgets og en kontekststyring til at skræddersy kortapplikationer til forskellige brugergrupper. Selv-hosting på en dedikeret VPS holder proprietære lag, baggrundskort og analyser under din kontrol, samtidig med at prissætning pr. bruger for hostede GIS-platforme undgås.
Vigtige funktioner i MapStore
Kort og dashboards
Sammensæt interaktive 2D-kort og datadashboards med diagrammer, tællere og tekstwidgets, der opdateres fra live WMS-, WFS- og WPS-lag.
3D geohistorier
Byg fortællende geohistorier med CesiumJS-drevne 3D-scener, flyv-til-animationer og indlejrede medier for at kommunikere rumlige data til ikke-GIS-publikum.
OGC-standarder
Indbygget understøttelse af WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW og 3D Tiles forbinder MapStore med GeoServer, MapServer og enhver kompatibel geospatial tjeneste.
Kontekstmanager
Konfigurer applikationskontekster, der eksponerer skræddersyede værktøjslinjer, plugins og lag til specifikke brugergrupper uden at forgrene kodebasen.
Katalogintegration
Søg og importer lag fra CSW-, WMS-, WMTS-, TMS- og ArcGIS REST-kataloger direkte i kortkomponisten, hvilket fremskynder dataopdagelse.
Attributtabel
Forespørg, filtrer og rediger vektorfunktionsegenskaber med en regnearkslignende tabel, der synkroniseres i realtid med kartsymbolik og valg.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MapStore
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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