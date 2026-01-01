MapStore er et open source WebGIS-produkt udviklet af GeoSolutions, der lader teams oprette, gemme og dele interaktive kort, dashboards og fordybende geohistorier i browseren. Det understøtter hele stakken af OGC-standarder (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) og integreres nativt med GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-tjenester og enhver standardkompatibel geospatial backend.

Bygget på OpenLayers, Leaflet og CesiumJS forener MapStore 2D- og 3D-visninger, en omfattende attributtabel, diagram-widgets og en kontekststyring til at skræddersy kortapplikationer til forskellige brugergrupper. Selv-hosting på en dedikeret VPS holder proprietære lag, baggrundskort og analyser under din kontrol, samtidig med at prissætning pr. bruger for hostede GIS-platforme undgås.