WatchState er et open source-værktøj bygget til husstande, der kører mere end én medieserver. I stedet for at stole på Trakt eller andre tredjepartstjenester kommunikerer det direkte med Plex-, Jellyfin- og Emby-API'er for at holde afspilningsstatusser, genoptagelsespositioner og visningshistorik konsistent på tværs af hver backend, du forbinder.

Selv-hosting af WatchState på din egen VPS holder kontotokens, visningsdata og webhook-trafik fuldstændig under din kontrol. Containeren leveres med en web-brugerflade til tilføjelse af backends, understøtter mange-til-mange eller envejs-synkronisering og kombinerer planlagte importer med realtids-webhook-hændelser, så ændringer spredes inden for få sekunder.