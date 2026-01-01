Implementer WatchState med enkeltklikinstallation
Selvhostet synkroniseringsmotor, der holder visningshistorikken synkroniseret på tværs af Plex-, Jellyfin- og Emby-backends.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WatchState
WatchState er et open source-værktøj bygget til husstande, der kører mere end én medieserver. I stedet for at stole på Trakt eller andre tredjepartstjenester kommunikerer det direkte med Plex-, Jellyfin- og Emby-API'er for at holde afspilningsstatusser, genoptagelsespositioner og visningshistorik konsistent på tværs af hver backend, du forbinder.
Selv-hosting af WatchState på din egen VPS holder kontotokens, visningsdata og webhook-trafik fuldstændig under din kontrol. Containeren leveres med en web-brugerflade til tilføjelse af backends, understøtter mange-til-mange eller envejs-synkronisering og kombinerer planlagte importer med realtids-webhook-hændelser, så ændringer spredes inden for få sekunder.
Vigtige funktioner i WatchState
Multibackendsynkronisering
Synkroniser afspilningsstatus mange-til-mange eller envejs på tværs af Plex-, Jellyfin- og Emby-servere fra et enkelt dashboard.
Webhook-drevne opdateringer
Modtag afspilnings-, pause- og scrobble-begivenheder direkte fra hver backend, så visningshistorikken spredes inden for sekunder i stedet for at vente på en scanning.
Multibrugeridentiteter
Knyt flere brugere på tværs af forskellige servere til delte identiteter, og hold alle familiemedlemmer synkroniserede uden at blande historikker.
Bærbare sikkerhedskopier
Eksporter den fulde afspilningstilstand for hver backend til et bærbart format, som du kan gendanne senere eller migrere til en anden server.
Biblioteksparitetstjek
Registrer ikke-matchende, uoverensstemmende eller forældede poster, og vis forskelle mellem backends, så du kan rette metadata, før de forårsager synkroniseringskonflikter.
Stimatchning
Match elementer ud fra delte medieveje, når eksterne ID'er mangler eller er upålidelige, ideelt til biblioteker spredt over flere backends.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WatchState
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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