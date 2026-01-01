Udrul GreptimeDB med installation med ét klik.
Open source samlet observerbarhedsdatabase til metrics, logs og traces med SQL og PromQL på en enkelt motor.
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Hvad du kan bygge med GreptimeDB
GreptimeDB er en Rust-bygget open source-observerbarhedsdatabase, der lagrer metrics, logs og traces som brede events i en enkelt kolonnebaseret motor. Én database erstatter den typiske Prometheus-, Loki- og Elasticsearch-trio, så du kan JOIN'e på tværs af signaler i SQL og levere dashboards, alarmering og AI-agenter fra én backend i stedet for tre.
Selv-hosting af GreptimeDB på din egen VPS holder telemetri med høj kardinalitet under din kontrol uden SaaS-fakturering pr. datapunkt, og den samme instans understøtter Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL og InfluxDB line protocol — så eksisterende samlere og dashboards kan tilsluttes uden omskrivninger.
Vigtige funktioner i GreptimeDB
Forenet datamodel
Gem metrics, logs og traces som tidsstemplede brede events i én kolonnebaseret motor, og JOIN på tværs af signaler med almindelig SQL.
SQL og PromQL
Forespørg de samme data med SQL til analyse og PromQL til Grafana alarmeringsregler – intet separat forespørgselslag eller oversættelseslag er nødvendigt.
Oprindelig OpenTelemetry
Indtag OTLP for metrics, logs og traces direkte, uden eksportørsidevogne eller leverandørspecifikke SDK'er mellem dine tjenester og databasen.
Bred protokolunderstøttelse
Accepter Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push og MySQL- eller PostgreSQL-klienter på den samme instans til drop-in-migreringer.
Indbygget webdashboard
Udforsk tabeller, kør SQL- og PromQL-forespørgsler, og inspicer klyngestatus fra en indbygget webbrugerflade uden at installere en separat frontend.
Objektlager klar
Konfigurer S3, GCS eller Azure Blob som primær lagring med en lokal diskcache for at reducere omkostningerne ved langtidsopbevaring for højvolumentelemetri.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GreptimeDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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