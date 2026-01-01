GreptimeDB er en Rust-bygget open source-observerbarhedsdatabase, der lagrer metrics, logs og traces som brede events i en enkelt kolonnebaseret motor. Én database erstatter den typiske Prometheus-, Loki- og Elasticsearch-trio, så du kan JOIN'e på tværs af signaler i SQL og levere dashboards, alarmering og AI-agenter fra én backend i stedet for tre.

Selv-hosting af GreptimeDB på din egen VPS holder telemetri med høj kardinalitet under din kontrol uden SaaS-fakturering pr. datapunkt, og den samme instans understøtter Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL og InfluxDB line protocol — så eksisterende samlere og dashboards kan tilsluttes uden omskrivninger.