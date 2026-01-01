Udrul Littlelink-Server med enkeltklikinstallation
Tilstandsløs selvhostet Linktree-alternativ til skaberbiografisider med snesevis af indbyggede sociale brandknapper.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Littlelink-Server
Littlelink-Server er en letvægts, open source, tilstandsløs link-i-bio-tjeneste, bygget som et selvhostet alternativ til Linktree. Den genererer én landingsside, der samler alle dine vigtige links - sociale profiler, indholdskanaler, e-mail, donationssider - bag én kort URL, som du kan placere i enhver bio.
Fordi hele siden genereres ud fra miljøvariabler, er der ingen database, intet adminpanel og ingen brugerbaseret prissætning. Selvhosting på din egen VPS holder besøgstrafik, branding og analysedata på infrastruktur, du kontrollerer, med fuldt ejerskab af domænet og nul data delt med en tredjepartsplatform.
Vigtige funktioner i Littlelink-Server
Tilstandsløs container
Ingen database eller vedvarende lagring nødvendig – hele siden gengives fra miljøvariabler, hvilket gør udrulninger hurtige og lette at kassere.
150+ brandknapper
Leveres med indbyggede, genkendelige knapper til GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify og over hundrede flere tjenester lige ud af æsken.
Lyse og mørke temaer
Vælg mellem indbyggede lyse og mørke præsentationstilstande for at matche dit personlige brand uden at skrive brugerdefineret CSS.
Brugerdefineret knaprækkefølge
Omarranger hvilke links der vises først ved hjælp af en simpel kommadelt liste, så de vigtigste destinationer forbliver over folden.
Open Graph metadata
Inkluderer konfigurerbare Open Graph- og Twitter Card-tags, så forhåndsvisninger på sociale platforme viser din avatar, dit navn og din bio pænt.
Valgfri Umami-analyser
Integreres med selvhostet Umami for at spore linkklik privat uden tredjepartscookies eller eksterne trackere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Littlelink-Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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