Op til 70% rabat på Littlelink-Server

Udrul Littlelink-Server med enkeltklikinstallation

Tilstandsløs selvhostet Linktree-alternativ til skaberbiografisider med snesevis af indbyggede sociale brandknapper.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99kr./md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Udrul Littlelink-Server med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Littlelink-Server

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Littlelink-Server

Littlelink-Server er en letvægts, open source, tilstandsløs link-i-bio-tjeneste, bygget som et selvhostet alternativ til Linktree. Den genererer én landingsside, der samler alle dine vigtige links - sociale profiler, indholdskanaler, e-mail, donationssider - bag én kort URL, som du kan placere i enhver bio.

Fordi hele siden genereres ud fra miljøvariabler, er der ingen database, intet adminpanel og ingen brugerbaseret prissætning. Selvhosting på din egen VPS holder besøgstrafik, branding og analysedata på infrastruktur, du kontrollerer, med fuldt ejerskab af domænet og nul data delt med en tredjepartsplatform.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Littlelink-Server

Tilstandsløs container

Ingen database eller vedvarende lagring nødvendig – hele siden gengives fra miljøvariabler, hvilket gør udrulninger hurtige og lette at kassere.

150+ brandknapper

Leveres med indbyggede, genkendelige knapper til GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify og over hundrede flere tjenester lige ud af æsken.

Lyse og mørke temaer

Vælg mellem indbyggede lyse og mørke præsentationstilstande for at matche dit personlige brand uden at skrive brugerdefineret CSS.

Brugerdefineret knaprækkefølge

Omarranger hvilke links der vises først ved hjælp af en simpel kommadelt liste, så de vigtigste destinationer forbliver over folden.

Open Graph metadata

Inkluderer konfigurerbare Open Graph- og Twitter Card-tags, så forhåndsvisninger på sociale platforme viser din avatar, dit navn og din bio pænt.

Valgfri Umami-analyser

Integreres med selvhostet Umami for at spore linkklik privat uden tredjepartscookies eller eksterne trackere.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Littlelink-Server

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Selvhostet Anki-synkroniseringsserver med flerbrugersupport, sikkerhedskopier og webdashboard

Vælg
Blender

Blender

Browser-tilgængelig 3D-modellerings-, animations- og rendering-pakke

Vælg
CommaFeed

CommaFeed

Selvhostet Google Reader-inspireret RSS-læser med tastaturgenveje og mobilapps

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.