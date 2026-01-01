Littlelink-Server er en letvægts, open source, tilstandsløs link-i-bio-tjeneste, bygget som et selvhostet alternativ til Linktree. Den genererer én landingsside, der samler alle dine vigtige links - sociale profiler, indholdskanaler, e-mail, donationssider - bag én kort URL, som du kan placere i enhver bio.

Fordi hele siden genereres ud fra miljøvariabler, er der ingen database, intet adminpanel og ingen brugerbaseret prissætning. Selvhosting på din egen VPS holder besøgstrafik, branding og analysedata på infrastruktur, du kontrollerer, med fuldt ejerskab af domænet og nul data delt med en tredjepartsplatform.