Kibana er den officielle web-brugergrænseflade til Elasticsearch — en raffineret platform til at udforske data, bygge interaktive dashboards, køre søgeforespørgsler og drive en Elastic Stack-implementering. Oprindeligt oprettet i 2013 og nu vedligeholdt af Elastic NV, er Kibana standardvisualiseringslaget for enhver applikation bygget på Elasticsearch, fra loganalyse og observerbarhed til e-handelssøgning og sikkerhedsanalyse.

Selv-hosting af Kibana på din VPS giver data- og platformsteams et komplet Elastic Stack-visualiseringsmiljø uden SaaS-gebyrer pr. dokument, som er almindelige i Elastic Cloud. Denne skabelon samler en enkeltknude Elasticsearch sammen med Kibana, så stacken er klar til at indtage data og bygge dashboards umiddelbart efter implementering.