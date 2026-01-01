Udrul Kibana med enkeltklikinstallation
Open source datavisualiserings- og udforskningsplatform til Elasticsearch med dashboards, søgning og værktøjer til observerbarhed.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kibana
Kibana er den officielle web-brugergrænseflade til Elasticsearch — en raffineret platform til at udforske data, bygge interaktive dashboards, køre søgeforespørgsler og drive en Elastic Stack-implementering. Oprindeligt oprettet i 2013 og nu vedligeholdt af Elastic NV, er Kibana standardvisualiseringslaget for enhver applikation bygget på Elasticsearch, fra loganalyse og observerbarhed til e-handelssøgning og sikkerhedsanalyse.
Selv-hosting af Kibana på din VPS giver data- og platformsteams et komplet Elastic Stack-visualiseringsmiljø uden SaaS-gebyrer pr. dokument, som er almindelige i Elastic Cloud. Denne skabelon samler en enkeltknude Elasticsearch sammen med Kibana, så stacken er klar til at indtage data og bygge dashboards umiddelbart efter implementering.
Vigtige funktioner i Kibana
Opdag og udforsk
Gennemse Elasticsearch-indekser med Discover-grænsefladen – forespørg, filtrer, sorter og visualiser rå dokumenter for at finde mønstre og afvigelser i realtid.
Dashboards og visualiseringer
Byg interaktive dashboards med linjediagrammer, søjlediagrammer, varmekort, kort, tabeller og Lens træk-og-slip-visualiseringer, der kan deles på tværs af teams.
Søg og ES|QL
Fuld Elasticsearch Query DSL plus ES|QL – et pipeline-baseret forespørgselssprog svarende til Splunk SPL – gør komplekse forespørgsler tilgængelige for ikke-udviklere.
Observabilitetsværktøjer
Indbyggede Logs, Metrics, APM og Oppetidsovervågningsapps til indtagelse og analyse af observerbarhedsdata fra Elastic Agent og Beats.
Kort og geospatial
Interaktive flerlagskort med vektorlag, varmekort og geoaggregeringer til visualisering af geospatiale data sammen med andre dimensioner.
Advarsler og rapportering
Tærskel- og anomalibaserede alarmer med e-mail-, Slack- og webhook-destinationer samt generering af planlagte PDF- og CSV-rapporter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kibana
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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