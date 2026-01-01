Bazarr er en ledsagerapplikation til Sonarr og Radarr, der automatiserer hele undertekstworkflowet til dit mediebibliotek. Den overvåger dit bibliotek for nyt indhold og søger, downloader og organiserer automatisk undertekster på dine foretrukne sprog på tværs af 20+ udbydere, herunder OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed og Podnapisi. Når bedre undertekstversioner bliver tilgængelige, opgraderer Bazarr dem automatisk — ingen manuel søgning er påkrævet.

At køre Bazarr på en dedikeret VPS giver den den konsekvente oppetid og pålidelige offentlige IP-adresse, der er nødvendig for uafbrudt adgang til udbydere — hjemmenetværk med dynamiske IP'er kan blokeres af undertekstudbydere over tid. Kombineret med undertekstsynkroniseringsværktøjer, der retter tidsforskelle, og understøttelse af SDH-spor for hørehæmmede, leverer Bazarr komplet undertekstdækning for hvert stykke medie i dit bibliotek.