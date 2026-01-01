Implementer Bazarr med installation med ét klik.
Automatisk undertekststyringsledsager til Sonarr og Radarr, der downloader og opgraderer undertekster på tværs af dit mediebibliotek.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bazarr
Bazarr er en ledsagerapplikation til Sonarr og Radarr, der automatiserer hele undertekstworkflowet til dit mediebibliotek. Den overvåger dit bibliotek for nyt indhold og søger, downloader og organiserer automatisk undertekster på dine foretrukne sprog på tværs af 20+ udbydere, herunder OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed og Podnapisi. Når bedre undertekstversioner bliver tilgængelige, opgraderer Bazarr dem automatisk — ingen manuel søgning er påkrævet.
At køre Bazarr på en dedikeret VPS giver den den konsekvente oppetid og pålidelige offentlige IP-adresse, der er nødvendig for uafbrudt adgang til udbydere — hjemmenetværk med dynamiske IP'er kan blokeres af undertekstudbydere over tid. Kombineret med undertekstsynkroniseringsværktøjer, der retter tidsforskelle, og understøttelse af SDH-spor for hørehæmmede, leverer Bazarr komplet undertekstdækning for hvert stykke medie i dit bibliotek.
Vigtige funktioner i Bazarr
Sonarr og Radarr integration
Bazarr forbinder direkte til din eksisterende arr-opsætning og henter automatisk undertekster til hver film eller episode, når den føjes til dit bibliotek.
20+ undertekstudbydere
Søg OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi og mange flere samtidig for at maksimere chancen for at finde præcise undertekster på dit sprog.
Automatiske kvalitetsopgraderinger
Når en bedre undertekstversion udgives til indhold, der allerede er i dit bibliotek, erstatter Bazarr automatisk den eksisterende fil uden manuel indgriben.
Undertekstsynkronisering
Indbyggede synkroniseringsværktøjer justerer underteksternes timing, så de matcher lydspor, hvilket løser den mest almindelige årsag til, at undertekster føles ude af sync, selv når de downloades fra velrenommerede kilder.
Hørehæmmet support
Foretræk SDH- eller CC-spor for tilgængelighed – Bazarr kan prioritere hørehæmmede undertekster på tværs af alle udbydere for hvert element i dit bibliotek.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bazarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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