Udrul Cap med ét-klik-installation
Privatlivsfokuseret open source CAPTCHA-alternativ, der bruger proof-of-work i stedet for visuelle gåder – ingen sporing, ingen cookies, ingen eksterne kald.
Vælg en VPS-pakke til Cap
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cap
Cap er et letvægts open source CAPTCHA-alternativ, der beskytter formularer og API'er mod bots ved hjælp af proof-of-work frem for visuelle gåder. I stedet for at bede brugere om at identificere trafiklys eller fodgængerovergange, kører Cap en lydløs SHA-256-udfordring i WebAssembly – der løses på millisekunder for rigtige brugere, samtidig med at automatiseret indsendelse gøres beregningsmæssigt dyr for bots. Der sættes ingen cookies, der indsamles ingen adfærdsdata, og ingen anmodninger forlader din egen server.
Selv-hosting af Cap på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din botbeskyttelse uden gebyrer pr. verifikation og uden afhængighed af tjenester som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. Et admin-dashboard giver udfordringsanalyse og administration af webstedsnøgler.
Vigtige funktioner i Cap
Proof-of-Work-udfordringer
SHA-256-beregning kører lydløst i WebAssembly, hvilket gør botbeskyttelse usynlig for rigtige brugere, samtidig med at det øger omkostningerne ved automatiserede angreb.
Nulsporing
Der sættes ingen cookies, ingen adfærdsaftryk indsamles, og ingen data sendes til tredjepartsservere – fuldt ud GDPR-venlig som standard.
Administrationspanel
Overvåg gennemførelsesrater for udfordringer, administrer webstedsnøgler, og gennemgå målinger for botaktivitet via det indbyggede analysedashboard.
Letvægtswidget
Widget'en på klientsiden er kun ~20KB, hvilket tilføjer ubetydelig sidevægt til ethvert websted eller applikation, der indlejrer den.
API-først-design
Verificer udfordringstokens på serversiden via en simpel REST API, hvilket gør Cap integrerbar med ethvert sprog eller framework.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cap
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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