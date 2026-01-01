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Privatlivsfokuseret open source CAPTCHA-alternativ, der bruger proof-of-work i stedet for visuelle gåder – ingen sporing, ingen cookies, ingen eksterne kald.

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KVM 1
130,99  kr.
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Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Cap

Cap er et letvægts open source CAPTCHA-alternativ, der beskytter formularer og API'er mod bots ved hjælp af proof-of-work frem for visuelle gåder. I stedet for at bede brugere om at identificere trafiklys eller fodgængerovergange, kører Cap en lydløs SHA-256-udfordring i WebAssembly – der løses på millisekunder for rigtige brugere, samtidig med at automatiseret indsendelse gøres beregningsmæssigt dyr for bots. Der sættes ingen cookies, der indsamles ingen adfærdsdata, og ingen anmodninger forlader din egen server.

Selv-hosting af Cap på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din botbeskyttelse uden gebyrer pr. verifikation og uden afhængighed af tjenester som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. Et admin-dashboard giver udfordringsanalyse og administration af webstedsnøgler.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Cap

Proof-of-Work-udfordringer

SHA-256-beregning kører lydløst i WebAssembly, hvilket gør botbeskyttelse usynlig for rigtige brugere, samtidig med at det øger omkostningerne ved automatiserede angreb.

Nulsporing

Der sættes ingen cookies, ingen adfærdsaftryk indsamles, og ingen data sendes til tredjepartsservere – fuldt ud GDPR-venlig som standard.

Administrationspanel

Overvåg gennemførelsesrater for udfordringer, administrer webstedsnøgler, og gennemgå målinger for botaktivitet via det indbyggede analysedashboard.

Letvægtswidget

Widget'en på klientsiden er kun ~20KB, hvilket tilføjer ubetydelig sidevægt til ethvert websted eller applikation, der indlejrer den.

API-først-design

Verificer udfordringstokens på serversiden via en simpel REST API, hvilket gør Cap integrerbar med ethvert sprog eller framework.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cap

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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