Cap er et letvægts open source CAPTCHA-alternativ, der beskytter formularer og API'er mod bots ved hjælp af proof-of-work frem for visuelle gåder. I stedet for at bede brugere om at identificere trafiklys eller fodgængerovergange, kører Cap en lydløs SHA-256-udfordring i WebAssembly – der løses på millisekunder for rigtige brugere, samtidig med at automatiseret indsendelse gøres beregningsmæssigt dyr for bots. Der sættes ingen cookies, der indsamles ingen adfærdsdata, og ingen anmodninger forlader din egen server.

Selv-hosting af Cap på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din botbeskyttelse uden gebyrer pr. verifikation og uden afhængighed af tjenester som Google reCAPTCHA eller Cloudflare Turnstile. Et admin-dashboard giver udfordringsanalyse og administration af webstedsnøgler.