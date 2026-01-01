GrowthBook er en open source-platform til feature flags og A/B-testning, der giver ingeniør- og produktteams fuld kontrol over deres eksperimenteringsinfrastruktur. Den forbinder direkte til dit eksisterende datalager — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse eller PostgreSQL — så eksperimentresultater analyseres, hvor dine data allerede findes, uden behov for at sende begivenheder gennem en tredjepartstjeneste.

Selvhosting af GrowthBook på din VPS fjerner prissætning pr. sæde, holder eksperimentkonfigurationer og brugerdata på din egen infrastruktur og muliggør ubegrænsede teammedlemmer og eksperimenter til en fast infrastrukturpris — afgørende for teams i regulerede brancher eller dem, der bygger privatlivsfølsomme produkter.