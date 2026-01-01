Udrul GrowthBook med ét-kliksininstallation.
Open source feature flagging og A/B-test platform med warehouse-native eksperimentanalyse.
Vælg en VPS-pakke til GrowthBook
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GrowthBook
GrowthBook er en open source-platform til feature flags og A/B-testning, der giver ingeniør- og produktteams fuld kontrol over deres eksperimenteringsinfrastruktur. Den forbinder direkte til dit eksisterende datalager — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse eller PostgreSQL — så eksperimentresultater analyseres, hvor dine data allerede findes, uden behov for at sende begivenheder gennem en tredjepartstjeneste.
Selvhosting af GrowthBook på din VPS fjerner prissætning pr. sæde, holder eksperimentkonfigurationer og brugerdata på din egen infrastruktur og muliggør ubegrænsede teammedlemmer og eksperimenter til en fast infrastrukturpris — afgørende for teams i regulerede brancher eller dem, der bygger privatlivsfølsomme produkter.
Vigtige funktioner i GrowthBook
Avanceret A/B-test
Udfør eksperimenter med Bayesianske og frequentistiske statistiske metoder, CUPED variansreduktion og sekventiel testning for at nå frem til konklusioner hurtigere med større nøjagtighed.
Funktionsflagadministration
Målret udrulning af funktioner baseret på brugerattributter, procentdel eller forudsætningsflag, hvilket muliggør gradvise frigivelser og øjeblikkelige tilbageførsler uden nye implementeringer.
Lagerindbygget analyse
Eksperimentmålinger beregnes direkte i BigQuery, Snowflake, Redshift eller PostgreSQL, hvilket holder følsomme data i din eksisterende infrastruktur.
Flersprogede SDK'er
Integrer GrowthBook i enhver stack med officielle SDK'er til React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android og mere.
Visuel eksperimenteditor
Lancér A/B-tests uden kode på websider ved hjælp af den visuelle editor, uden at kræve tekniske ændringer i applikationens kodebase.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GrowthBook
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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